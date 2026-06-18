Jadwal 10 Muharram 1448 H dan Amalan Sunah di Tahun Baru Islam 2026

Artikel ini menguraikan jadwal 10 Muharram 1448 H berdasarkan penetapan pemerintah, Muhammadiyah, dan PBNU, beserta panduan puasa Tasua-Asyura dan amalan Sunah di hari Asyura. Disertai penjelasan keutamaan, perbedaan hisab‑rukyat, dan sikap toleransi.

Umat Islam memasuki Tahun Baru Islam 1448 H pada tahun Masehi 2026. Pertanyaan Seputar 10 Muharram 1448 H Momen Tahun Baru Islam membawa pertanyaan tentang tanggal jatuhnya 10 Muharram 1448 H , yang penting untuk persiapan ibadah.

Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menekankan keutamaan puasa Asyura (10 Muharram) untuk menghapus dosa kecil setahun lalu. Ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa puasa ini sebagai rasa syukur. Memahami jadwal menjadi kunci untuk mengoptimalkan ibadah dengan niat sempurna. Berikut jadwal berdasarkan penetapan pemerintah, Muhammadiyah, dan PBNU.

Perbedaan Penetapan Awal Muharram Ada dinamika penetapan 1 Muharram antara Pemerintah/Muhammadiyah dengan Lembaga Falakiyah PBNU yang berdampak pada jadwal puasa. Pemerintah dan Muhammadiyah (melalui Kriteria MABIMS dan Kalender Hijriah Global Tunggal/KHGT) menetapkan 1 Muharram 1448 H pada Selasa, 16 Juni 2026. LF PBNU menggunakan metode rukyatul hilal; karena hilal tidak terlihat pada 29 Dzulhijjah, Dzulhijjah diistikalmenjadi 30 hari, sehingga 1 Muharram jatuh pada Rabu, 17 Juni 2026 (Pengumuman LF PBNU Nomor 146/PB.08/A.II.11.13/06/2026).

Jadwal Puasa Sunnah dan Panduan Kedua versi memberikan jadwal puasa Asyura yang berbeda: - Versi Pemerintah/Muhammadiyah: Puasa Asyura (10 Muharram) jatuh pada Kamis, 25 Juni 2026. - Versi LF PBNU: Puasa Asyura jatuh pada Jumat, 26 Juni 2026. Para ulama menganjurkan puasa berurutan pada 9, 10, dan 11 Muharram (Tasua, Asyura, dan hari berikutnya) untuk kesempurnaan pahala dan sebagai ihtiyat menghadapi perbedaan hisab/rukyat. Nabi Muhammad SAW bersabda jika masih hidup tahun depan akan berpuasa pada hari kesembilan (Tasua) (HR.

Muslim) sebagai pembeda dari umat Yahudi yang juga memuji tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura memiliki keutamaan menghapus dosa kecil setahun lalu. Puasa pada 10 dan 11 Muharram sudah cukup untukkesunnahan membedakan diri dari tradisi Yahudi. Amalan Utama di Hari Asyura Sikap tasamuh diperlukan menghadapi perbedaan jadwal: saling menghormati metodologi ijtihad masing-masing.

Amalan yang dianjurkan di hari Asyura: 1. Puasa sunnah tepat tanggal 10 Muharram. 2. Memberikan kelonggaran rezeki, nafkah, atau makanan istimewa untuk istri dan anak. 3. MengKasihi anak yatim, menghubungi kerabat, orang tua, tetangga, ulama. 4.

Sedekah kepada fakir miskin. 5. Meningkatkan ibadah: selawat, istighfar,Al-Qur'an, doa ampun. Hari ke-10 Muharram memiliki sejarah spesifik dalam Islam, termasuk diselamatkannya Nabi Musa AS dari Firaun





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

10 Muharram 1448 H Asyura Puasa Sunnah Tasua Tahun Baru Islam LF PBNU Muhammadiyah Kriteria MABIMS Hisab Rukyat Amalan Ibadah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PBNU Tetapkan 1 Muharram 1448 H Jatuh Rabu 17 Juni 2026PBNU menetapkan 1 Muharram jatuh pada Rabu (17/6/2026)

Read more »

Sebanyak 1.920 pelajar Aceh ikut pawai Tahun Baru Islam 1448 HijriahPemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyatakan pelaksanaan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dapat menjadi pengingat tentang hijrahnya ...

Read more »

Kalender Hijriah 1448 Lengkap dengan Format PDF, Panduan Mengetahui Tanggal Islam Selama SetahunKetahui tanggal penting dan hari besar Islam di Kalender Hijriah 1448 tahun 2026 lengkap dalam format PDF dari Kemenag dan Muhammadiyah.

Read more »

Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Gus Ma’shum Gowes Bersama 1.000 PesepedaPBNU tetapkan 1 Muharram 1448 H. Gus Ma’shum gowes bersama 1.000 pesepeda sambut tahun baru Islam dengan sholawat dan tausiyah.

Read more »