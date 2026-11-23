Umat Islam perlu mengetahui bahwa tahun 2027 memuat dua bulan Rajab, yaitu 1448 H dan 1449 H. Simak jadwal lengkap, jadwal puasa sunnah, serta keutamaan doa malam pertama Rajab dalam tahun ini.

Periode bulan Rajab pada tahun 2027 memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tahun-tahun sebelumnya karena kalender Islam yang lebih singkat. Tahun Masehi 2027 akan menyambut dua rentang bulan Rajab yang berbeda, yaitu Rajab 1448 H yang berlangsung di awal tahun dan Rajab 1449 H yang berlangsung di akhir tahun. Fenomena ini terjadi karena kalender Hijriah lebih pendek sekitar 10 hingga 11 hari dari kalender Masehi, sehingga bulan-bulan haram dapat muncul dua kali dalam satu tahun Masehi atau setidaknya menyentuh awal dan akhir tahun tersebut.

Perhitungan astronomi dari berbagai rujukan kalender Islam menunjukkan bahwa rentang pertama adalah Rajab 1448 H. Bulan ini ditetapkan mulai pada Kamis, 10 Desember 2026 dan berakhir pada Jumat, 8 Januari 2027. Dalam rentang waktu ini, umat Islam akan memperingati Isra Mikraj 1448 H pada 27 Rajab 1448 H, yang bertepatan dengan hari Selasa, 5 Januari 2027. Perhitungan ini merujuk pada Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI dan juga KHGT Muhammadiyah.

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Rentang kedua yang juga jatuh pada tahun Masehi 2027 adalah Rajab 1449 H. Berdasarkan kalender Umm al-Qura, KHGT Muhammadiyah, dan sejumlah sumber kalender Islam lainnya, tanggal 1 Rajab 1449 H jatuh pada hari Senin, 29 November 2027. Bulan ini akan berlangsung hingga Selasa, 28 Desember 2027. Meskipun satu sumber menyebutkan kemungkinan tanggal 30 November 2027, konsensus mayoritas kalender menetapkan 29 November 2027 sebagai hari pertama. Perbedaan tanggal ini adalah hal yang wajar akibat perbedaan kriteria hisab dan rukyat, dengan penetapan resmi di Indonesia tetap menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama RI.

Mekanisme Kalender Islam Dua Rajab 2027

Konsep dua bulan Rajab dalam satu tahun Masehi memerlukan pemahaman mekanistis yang jelas agar umat Islam tidak keliru dalam menentukan waktu ibadah. Tahun Masehi 2027 menjadi tahun istimewa karena mengandung dua Rajab di tahun Hijriah yang berbeda, yakni 1448 H dan 1449 H. Hal ini menegaskan bahwa pertanyaan mengenai tanggal 1 Rajab 2027 tidak memiliki satu jawaban tunggal, melainkan bergantung pada konteks waktu dalam perjalanan tahun tersebut.

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Awal tahun 2027 masih merupakan bagian integral dari Rajab 1448 H, sementara akhir tahun 2027 adalah fase dari Rajab 1449 H. Kedua periode ini sama-sama valid dan dapat dijadikan acuan utama bagi umat Islam untuk merencanakan program ibadah seperti puasa sunnah, memperbanyak doa, dan pelaksanaan amal saleh lainnya. Pemahaman yang tepat mengenai transisi antar tahun Hijriah dan Masehi sangat krusial untuk memastikan keabsahan waktu pelaksanaan ibadah. Keduanya memberikan keleluasaan bagi umat Muslim untuk berpuasa sunnah di bulan Rajab tanpa harus menghabiskan seluruh bulan.

Panduan Puasa Sunnah dan Ayyâmul Bîdh

Umat Islam diundang untuk memanfaatkan kedua periode Rajab tersebut dengan memperbanyak puasa sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Pada periode Rajab 1448 H yang berlangsung selama 30 hari, terdapat beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk berpuasa. Tanggal 1 Rajab, yang jatuh pada 10 Desember 2026, merupakan waktu yang baik untuk memulai bulan haram dengan puasa sunnah. Selain itu, periode Ayyâmul Bîdh jatuh pada tanggal 13 hingga 15 Rajab, atau 22 hingga 24 Desember 2026, yang merupakan puasa sunnah tiga hari di pertengahan bulan Hijriah.

Khusus untuk tanggal 27 Rajab yang bertepatan dengan 5 Januari 2027, umat Islam juga dapat menjalankan puasa sunnah. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan puasa pada tanggal ini bukan karena adanya ketentuan khusus yang mewajibkan puasa semata untuk memperingati Isra Mikraj. Pada periode Rajab 1449 H yang dimulai 29 November 2027, panduan serupa tetap berlaku. Jadwal puasa Ayyâmul Bîdh jatuh pada tanggal 13 hingga 15 Rajab, yaitu 11 hingga 13 Desember 2027. Umat Islam juga dapat menjalankan Puasa Daud dengan pola sehari berpuasa dan sehari tidak, yang dapat disesuaikan dengan kalender Rajab.

Pada akhir tahun, tanggal 27 Rajab 1449 H bertepatan dengan 26 Desember 2027, yang menjadi hari peringatan Isra Mikraj 1449 H. Puasa pada tanggal tersebut dapat diniatkan sebagai puasa sunnah mutlak. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Hâsyiyah I'ânah at-Thâlibîn juz 2 yang menyebutkan bahwa puasa Rajab boleh dilakukan hanya tiga hari saja. Tidak dianjurkan untuk berpuasa sepanjang bulan karena hukumnya menjadi makruh. Prioritas ibadah sebaiknya diberikan pada hari-hari yang memiliki landasan hadis sahih, seperti Ayyâmul Bîdh dan puasa Senin-Kamis.

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Keutamaan Malam Pertama Rajab dan Istighfar

Malam pertama Rajab memiliki kedudukan istimewa dalam tradisi fikih Islam sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Imam al-Syafi'i dalam kitabnya al-Umm serta Imam al-Baihaqi dalam al-Sunan meriwayatkan bahwa terdapat lima malam tertentu yang doanya tidak ditolak oleh Allah SWT. Malam pertama bulan Rajab adalah salah satu dari lima malam tersebut, menjadikan momen ini sangat berharga bagi umat Islam. Oleh sebab itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam 1 Rajab dengan penuh doa dan amal saleh.

Rajab dikenal sebagai syahr al-istighfar, atau bulan permohonan ampun, sehingga peningkatan intensitas dzikir dan istighfar pada malam tersebut menjadi prioritas utama. Umat Islam disarankan memperbanyak doa, dzikir, dan istighfar pada malam tersebut, baik dilaksanakan setelah shalat Maghrib, setelah shalat Isya, maupun dalam rangka shalat malam. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karya Tabyîn al-'Ajab Bîmâ Warada fî Fadli Rajab mendasarkan keutamaan bulan ini pada Surat Al-Mu'minun dalam Al-Qur'an.

Puasa pada tanggal 1 Rajab juga sangat dianjurkan sebagai bagian dari puasa sunnah di bulan-bulan haram. Dalam kitab Durratun Nashihin disebutkan keutamaan puasa sehari di bulan Rajab. Namun, riwayat tersebut perlu dipahami dengan tepat sebagai bentuk motivasi atau targhîb, bukan sebagai ketetapan yang mengikat secara syariat. Niat puasa Rajab dapat dilafalkan pada malam hari sebelum masuk waktu subuh, atau boleh dilakukan pada siang hari sebelum waktu Dzuhur jika seseorang lupa meniatkannya pada malam harinya. Dengan memahami rincian waktu dan amalan ini, umat Islam dapat mengoptimalkan berkah di kedua bulan Rajab tahun 2027 dengan benar dan khidmat.