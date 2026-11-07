J.S. Khairen Menggali Mitos Sumba dalam Novel Fantasi Mahasiswa Ekonomi

Novel J.S. Khairen mengangkat latar Sumba dan tradisi Pasola. Empat mahasiswa ekonomi menghadapi ancaman kekuatan mistis untuk menyelamatkan Nusantara dari kegelapan.

Novel karya J.S. Khairen yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Grasindo mengintegrasikan latar belakang budaya Sumba secara mendalam ke dalam alur cerita fantasi modern. Karya ini menonjolkan keunikan literatur Indonesia dengan menempatkan tokoh utama sebagai mahasiswa ekonomi yang terseret ke dalam konflik supranatural skala nasional. Pemahaman mendalam mengenai tradisi lokal menjadi fondasi utama dalam membangun dunia fiksi yang autentik dan menarik bagi pembaca.

Mekanisme Konflik dan Kekuatan Mistis

J.S. Khairen merancang plot cerita yang berpusat pada empat mahasiswa ekonomi bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Perjalanan liburan mereka ke Sumba awalnya direncanakan sekadar untuk bersenang-senang setelah kesibukan akademik. Namun, dinamika berubah drastis ketika pemadaman listrik misterius melanda wilayah Jawa dan Bali. Kejadian teknis ini ternyata memiliki korelasi langsung dengan kekuatan besar yang bertujuan menguasai Nusantara.

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Keempat sahabat tersebut kemudian menyadari bahwa mereka terlibat dalam perseteruan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar wisata. Ancaman yang mereka hadapi bukanlah fenomena biasa, melainkan adanya pasukan berkuda misterius yang memiliki kemampuan unik untuk melontarkan listrik. Situasi menjadi semakin rumit dengan munculnya seorang buronan yang menggunakan topeng pahlawan dan menyimpan agenda berbahaya. Kehadiran elemen-elemen ini menciptakan mekanisme konflik yang memadukan realitas sosial dengan fantasi.

Inti dari konflik tersebut juga berkaitan erat dengan pesan dari arwah nenek moyang. Ramalan tentang datangnya kegelapan dan ribuan kuda raksasa yang akan menghancurkan Nusantara perlahan menjadi kenyataan. Berbagai kejadian aneh bermunculan seiring berjalannya waktu, menegaskan bahwa prediksi kuno tersebut memiliki validitas dalam konteks cerita. Ketegangan meningkat ketika ancaman ini mulai menyentuh tanah Sumba, menghubungkan masa kini dengan sejarah masa lalu.

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Posisi Tokoh dan Dinamika Karakter

J.S. Khairen memberikan peran strategis kepada setiap tokoh utama berdasarkan kepribadian dan kemampuan mereka. Siti mengandalkan kemampuan pencak silat untuk bertahan dalam situasi konflik fisik. Arif dikenal sebagai sosok yang pemberani dan siap mengambil inisiatif dalam medan perang. Ocha membawa pengetahuan ekonomi yang mungkin tampak tidak relevan, namun menjadi kunci dalam memecahkan teka-teki tertentu.

Sementara itu, Aura berperan sebagai penyeimbang dengan sikap ceria yang menjaga moral kelompok. Sosok Runa Anapaku juga disebutkan memiliki hubungan penting dengan rangkaian peristiwa yang sedang berlangsung. Keberagaman kemampuan ini menjadi bekal penting bagi mereka untuk menghadapi rintangan yang semakin berat. Mereka harus bekerja sama meskipun memiliki latar belakang sifat yang berbeda-beda.

Hubungan persahabatan di antara Arif, Siti, Ocha, dan Aura menjadi pusat emosional dari cerita. Novel ini menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu berarti menghadapi masalah sendirian. Interaksi antar tokoh mengungkapkan dinamika keluarga dan masa lalu yang mewarnai motivasi mereka. Pemilihan Sumba sebagai latar bukan hanya latar belakang visual, tetapi juga entitas yang hidup dengan tradisinya.

Dampak Budaya dan Langkah Selanjutnya

Keunikan novel ini terletak pada penghilangan dunia rekaan sepenuhnya dan penggantian dengan realitas Indonesia. Tradisi Pasola, penggunaan kain tenun, dan penghormatan kepada leluhur dimasukkan sebagai elemen plot yang esensial. Hal ini memberikan warna tersendiri yang jarang ditemukan dalam genre petualangan atau fantasi standar. Penghargaan terhadap warisan budaya daerah menjadi pesan moral yang kuat dalam narasi.

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Kehadiran istilah ekonomi dalam percakapan dan aksi menambah lapisan keunikan pada alur cerita. Ilmu yang mereka pelajari di kampus ternyata ikut berperan dalam menghadapi masalah yang ada. Ini menunjukkan integrasi pengetahuan akademik dengan kebutuhan survival di dunia fiksi. Meskipun demikian, perkembangan karakter masih memiliki ruang untuk pendalaman yang lebih jauh.

Sebagian dialog yang kurang alami menjadi catatan kecil dalam penyajian interaksi tokoh. Beberapa kejadian dalam cerita juga membutuhkan penjelasan yang lebih rinci agar alurnya tidak terasa tiba-tiba. Bagian menjelang akhir cerita terkesan buru-buru, sehingga penyelesaian tidak memberikan waktu cukup bagi pembaca untuk menikmati hasil perjalanan panjang para tokohnya. Namun, upaya membawa budaya Indonesia ke dalam cerita aksi tetap menjadi pencapaian signifikan. Novel ini mengajak pembaca untuk mengenal dan menghargai kekayaan budaya lokal melalui lensa petualangan yang mendebarkan.