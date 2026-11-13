Iwan Tarigan: Pramono Anung Kandidat Terkuat Gantikan Gibran

Pengamat Iwan Tarigan menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung adalah kandidat terkuat pengganti Wakil Presiden Gibran, berdasarkan pengalaman politik dan hukum.

Pengamat Politik dan Ekonomi, Iwan Tarigan, secara tegas menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Wakil Presiden yang saat ini dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan mendalam mengenai rekam jejak pengalaman politik dan kapabilitas pemerintahan yang dimiliki oleh tokoh senior tersebut dalam struktur kekuasaan negara Indonesia.

Keberadaan kekosongan jabatan Wakil Presiden bukanlah sekadar pergantian figur dalam struktur kekuasaan, melainkan isu strategis yang menyangkut keberlanjutan pemerintahan, stabilitas politik nasional, dan efektivitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan ini harus berlandaskan konstitusi serta mengutamakan kepentingan nasional di atas segala bentuk kompromi politik antar-elite.

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Rekam Jejak Politik dan Pemerintahan Pramono

Pramono Anung bukanlah sosok baru dalam panggung politik nasional. Ia memiliki portofolio pengalaman yang sangat luas, termasuk jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta riwayat panjang dalam dinamika politik parlemen dan eksekutif. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami proses pengambilan keputusan negara dan membangun komunikasi antar-lembaga.

Selain itu, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono memiliki pengalaman mengelola pemerintahan daerah dengan tingkat kompleksitas persoalan yang sangat tinggi. Jakarta merupakan pusat ekonomi, bisnis, investasi, dan aktivitas pemerintahan yang memiliki tantangan tersendiri. Pengalaman ini relevan dalam memahami persoalan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan penanganan serius dan strategis.

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Mekanisme Konstitusional dan Kewenangan Presiden

Dari perspektif hukum tata negara, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3, beserta perubahannya. Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih oleh parlemen. Calon pengganti tidak diwajibkan berasal dari partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Perluasan Komunikasi Politik dan Stabilitas

Apabila Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Pramono Anung, keputusan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperluas komunikasi politik antara pemerintah dan berbagai kekuatan politik nasional, termasuk PDI Perjuangan. Namun, hal tersebut merupakan kemungkinan politik yang perlu dicermati secara objektif dan bukan sesuatu yang sudah dipastikan, mengingat dinamika koalisi yang terus berkembang.

Presiden perlu mempertimbangkan figur yang mampu memperkuat efektivitas pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi ekonomi global yang penuh tantangan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kepercayaan investor, memperkuat penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri.

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Imperatif Kepentingan Nasional di Atas Politik

Iwan Tarigan menekankan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh semata-mata menjadi arena kompromi elite atau pembagian kekuasaan antar-kelompok politik. Realitas politik Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan partai, koalisi, dan konfigurasi kekuasaan, namun seluruh proses tersebut harus tetap berlandaskan konstitusi dan mengutamakan kepentingan nasional.

Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Jika Pramono Anung masuk dalam dua nama yang diusulkan Presiden, dinamika politik nasional tentu akan menjadi semakin menarik karena pengalaman Pramono di parlemen, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah merupakan modal yang relevan untuk dipertimbangkan oleh MPR sebagai lembaga pemilih.