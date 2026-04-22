Ivar Jenner Ungkap Pengalaman dan Tantangan Bermain di Liga Indonesia

Gelandang Dewa United, Ivar Jenner, berbicara blak-blakan mengenai adaptasinya di Liga Indonesia, perbandingan dengan sepak bola Eropa, dan rencana karirnya setelah masa kontraknya berakhir.

Ivar Jenner , gelandang Dewa United , secara terbuka membagikan pengalamannya setelah merasakan atmosfer kompetisi Super League di pertengahan musim ini. Ia mengungkapkan perbandingan signifikan antara tantangan yang dihadapi di Liga Indonesia dengan pengalamannya bermain di Eropa.

Jenner bergabung dengan Dewa United pada 6 Februari 2026, menjadi tambahan kekuatan bagi tim tersebut pada paruh musim Super League 2025/2026. Kontraknya dengan Dewa United hanya berlangsung hingga akhir musim 2025/2026, dengan spekulasi kuat bahwa ia akan mencari peluang untuk kembali berkarier di benua Eropa setelah masa baktinya berakhir. Keputusan untuk menandatangani kontrak jangka pendek, hanya enam bulan, mencerminkan ambisinya untuk menjaga opsi terbuka dan mengevaluasi peluang yang mungkin muncul di masa depan.

Sejak kedatangannya, Ivar Jenner telah mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Jan Olde Riekerink. Ia telah dimainkan dalam 8 pertandingan bersama Dewa United, memberikan kontribusi positif dengan mencatatkan satu assist. Pengalaman bermain di Liga Indonesia memberikan perspektif baru bagi pemain yang juga merupakan bagian dari Timnas Indonesia ini. Jenner menyoroti perbedaan mendasar dalam intensitas, taktik, dan kondisi lapangan antara Liga Indonesia dan liga-liga Eropa yang pernah ia ikuti.

Ia menjelaskan bahwa adaptasi terhadap iklim tropis dan gaya bermain yang lebih fisik menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selain itu, perbedaan dalam infrastruktur dan fasilitas latihan juga menjadi perhatiannya. Meskipun demikian, Jenner mengapresiasi sambutan hangat dari para penggemar dan rekan satu tim di Dewa United, serta semangat kompetitif yang tinggi di Liga Indonesia. Ia merasa bahwa pengalamannya di Dewa United telah membantunya berkembang sebagai pemain dan memperluas wawasannya tentang sepak bola di Asia Tenggara.

Jenner menekankan bahwa meskipun ada perbedaan, Liga Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Ia melihat adanya peningkatan kualitas pemain dan infrastruktur secara bertahap. Ia berharap bahwa dengan investasi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelatihan, Liga Indonesia dapat bersaing dengan liga-liga top di Asia. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta dalam memajukan sepak bola Indonesia.

Jenner mengakui bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Dewa United adalah langkah strategis untuk menjaga kebugaran dan mendapatkan menit bermain reguler, sambil menunggu peluang yang tepat untuk kembali ke Eropa. Ia tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang karirnya di Indonesia jika ada tawaran yang menarik, tetapi prioritas utamanya tetaplah untuk bermain di level tertinggi dan mewujudkan impiannya untuk berkontribusi bagi Timnas Indonesia di kancah internasional.

Ia juga menambahkan bahwa pengalaman ini telah memberinya pemahaman yang lebih baik tentang sepak bola Indonesia dan potensi yang dimilikinya. Jenner berharap pengalamannya dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan meraih impian mereka





