Ivar Jenner Fokus pada Diri Sendiri Sebelum Duel Kontra Mozambik

Pemain Timnas U22 Indonesia Ivar Jenner mengungkapkan fokusnya terhadap duel kontra Timnas Mozambik. Ivar mengaku belum mengetahui kekuatan tim Mozambik dan memilih fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Pemain Timnas U22 Indonesia Ivar Jenner menguasai bola dengan dibayangi pe sepak bola Timnas U22 Mali Hamidou Makalou pada laga uji coba FIFA Match Day di Stadion Pakansari , Kabupaten Bogor , Jawa Barat , Sabtu (15/11/2025).

Timnas Indonesia U-22 kalah dengan skor 0-3. Ivar Jenner mengungkapkan fokusnya terhadap duel kontra Timnas Mozambik. Ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim di ajang internasional. Kondisi ini membuat Indonesia dan Mozambik sama-sama buta kekuatan lawan.

Menyikapi duel tersebut, Ivar mengaku saat ini dirinya sama sekali belum mengetahui kekuatan tim yang menempati peringkat 101 dalam ranking FIFA yang rilis 1 April 2026 silam itu. Maka, dia pun memilih untuk fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan publik Tanah Air. Ivar menjelaskan bahwa biasanya tim pelatih akan memberikan analisis mengenai kekuatan tim lawan sebelum bertanding.





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Ivar Jenner Timnas U22 Indonesia Mozambik FIFA Match Day Stadion Pakansari Kabupaten Bogor Jawa Barat Peringkat 101 Ranking FIFA

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