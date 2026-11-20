Ivan Toney berpotensi bergabung dengan Crystal Palace di bawah asuhan Thomas Frank. Mantan striker Brentford ini ingin memperkuat skuad timnas Inggris di bawah Thomas Tuchel.

Ivan Toney sedang dalam rencana strategis untuk kembali bermain di Liga Primer Inggris dalam waktu dekat, tepatnya sekitar dua setengah tahun setelah ia terakhir kali tampil di kompetisi tersebut. Penyerang asal Inggris ini sebelumnya meninggalkan liga domestik Inggris pada musim panas 2024 ketika memutuskan untuk hijrah ke Al Ahli Saudi dalam sebuah transaksi yang dinilai bernilai sekitar 42 juta euro. Keputusan untuk kembali ini tidak lepas dari peluang besar yang ditawarkan oleh klub baru yang sangat menginginkan kehadiran sosok berpengalaman di lini depan mereka.

Strategi Thomas Frank Rekrut Ivan Toney

Crystal Palace saat ini menjadi klub yang paling serius ingin merekrut penyerang Inggris tersebut karena mereka membutuhkan solusi cepat di posisi penyerang. Ketertarikan ini muncul secara langsung setelah penunjukan resmi pelatih asal Denmark, Thomas Frank, untuk menangani tim asal London tersebut ke depannya. Frank akan menggantikan posisi Pierre Sage yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kepala tim.

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Hubungan profesional yang kuat antara Thomas Frank dan Ivan Toney menjadi faktor kunci dalam negosiasi ini karena Frank pernah melatih Toney secara penuh selama empat tahun berturut-turut. Masa kerja sama mereka berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2024 ketika keduanya masih berkiprah bersama Brentford. Pengalaman tersebut memungkinkan Frank memahami karakter dan kemampuan teknis Toney secara mendalam, sehingga ia yakin dapat mengoptimalkan performa striker berusia 30 tahun tersebut.

Krisis Klasemen Memicu Transfer Musim Dingin

Kebutuhan mendesak Crystal Palace akan pemain baru ini dipicu oleh kondisi tim yang sangat kritis untuk menghindari degradasi dari Liga Primer Inggris. Thomas Frank memiliki visi untuk memperkuat skuad secara signifikan pada bursa transfer musim dingin demi menyelamatkan klubnya dari zona bahaya. Tim tersebut saat ini menempati posisi ke-20 atau juru kunci dalam klasemen sementara dengan akumulasi poin yang minim.

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Rekor performa tim saat ini menunjukkan bahwa mereka hanya mampu mengoleksi 7 poin dari serangkaian pertandingan yang telah dilalui. Pencapaian tersebut terdiri dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan tujuh kekalahan yang harus ditelan. Kondisi statistik inilah yang mendorong manajemen dan pelatih baru untuk segera menghadirkan bintang berekor seperti Ivan Toney agar pertahanan dan serangan tim menjadi lebih solid.

Target Permanen Skuat Timnas Inggris

Ivan Toney tidak menampik hasrat kuatnya untuk kembali ke Inggris karena motivasinya sangat jelas, yaitu mengamankan tempat permanen di skuad timnas Inggris. Pelatih timnas, Thomas Tuchel, yang berasal dari Jerman, menjadi faktor penentu dalam keputusan karier Toney. Striker tersebut percaya bahwa bermain di liga terkuat Eropa adalah cara terbaik untuk tetap relevan dan dipertimbangkan secara konsisten oleh pelatih timnas.

Kaitan Toney dengan klub Liga Premier lainnya juga masih terus berkembang di media. Newcastle United menjadi salah satu klub yang namanya terus dikaitkan dengan penyerang ini, terutama karena dukungan dari pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle. Jaissle memiliki rekam jejak pernah menangani Toney selama dua tahun di Al Ahli, sehingga ia menilai kemampuan Toney dapat diandalkan.

Selain itu, Manchester United juga disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi Toney seiring dengan upaya klub untuk mencari penguatan di lini depan. Namun, situasi di Old Trafford masih belum sepenuhnya jelas akibat pergantian pelatih. Mauricio Pochettino, seorang pelatih asal Argentina, kini telah ditunjuk untuk menggantikan Michael Carrick yang berasal dari Inggris. Ketidakpastian ini mempengaruhi kecepatan negosiasi dengan klub London tersebut.

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Karier Cemerlang di Al Ahli Saudi

Meskipun ada rencana kepulangan, karier Ivan Toney di Al Ahli Saudi menunjukkan performa yang sangat impresif dan bersejarah. Setelah bergabung pada musim panas 2024, ia membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali secara berturut-turut. Pencapaian ini menandai kali pertama Al Ahli berhasil meraih trofi bergengsi tersebut dalam sejarah mereka.

Di tingkat liga domestik, Toney menempati posisi kedua dalam daftar top skor Liga Arab Saudi selama dua musim terakhir. Pada musim pertama, ia mencetak 23 gol dan hanya terpaut dua gol dari kapten Al Nassr, Cristiano Ronaldo, yang berasal dari Portugal. Pada musim kedua, jumlah golnya meningkat drastis menjadi 32 gol, hanya terpaut satu gol dari Julián Quiñones, bintang Al Qadsiah asal Meksiko.

Saat ini, Toney kembali mendominasi papan skor dengan menjadi top skor sementara Liga Pro Saudi atau Roshn Saudi League di musim berjalan. Dengan total 13 gol, ia unggul selisih lima gol dari Cristiano Ronaldo dan Tijjani Reijnders, gelandang Al Qadsiah asal Belanda. Konsistensi golnya ini membuktikan bahwa ia tetap menjadi ancaman utama di Asia meski rencana pulang ke Eropa masih dalam tahap perundingan.