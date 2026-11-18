Ivan Gunawan menggelar Garis Poetih 2027 pada 10 hingga 13 Desember 2026 di Jakarta dengan 19 desainer, menggabungkan fashion dan budaya lokal.

Ivan Gunawan mengumumkan penyelenggaraan kembali ajang fashion bergengsi Garis Poetih 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 13 Desember 2026. Acara ini akan berlokasi di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta, dan hadir sebagai perayaan yang mengintegrasikan dunia fashion, kecantikan, serta gaya hidup bagi para pencinta industri kreatif.

Ekspansi Waktu dan Partisipasi Desainer

Garis Poetih tahun ini memperpanjang durasi acara menjadi empat hari penuh, setelah sebelumnya hanya berlangsung selama tiga hari. Konfirmasi ini disampaikan Ivan Gunawan secara resmi pada jumpa pers di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Total ada 19 desainer dan brand fashion yang akan memperagakan koleksinya di panggung utama acara tersebut.

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Daftar desainer yang ikut serta mencakup nama-nama ternama seperti Artkea, Ayumi, Ar Rafi, Agoest Hanggono, By Chance, Craft Denim, Elly Arsy, Ivan Gunawan Deluxe, Julianto For Iwan Tirta, Kursienkarzai, Lina Sukijo, Lisa Ju, Mandjha, Mandjha X Berau, Motif Hawa, Ivan Gunawan Prive, Ridhohassmar, Svana By Didiet Maulana, dan Yasa. Kehadiran mereka mencerminkan keragaman gaya dan estetika yang akan dipamerkan kepada publik Jakarta nanti.

Filosofi Bisnis dan Konektivitas Pasar

Ivan Gunawan menekankan bahwa tujuan utama Garis Poetih 2027 adalah menjembatani kreativitas para desainer dengan kebutuhan pasar riil. Dalam proses kurasi, ia memastikan bahwa setiap koleksi memiliki identitas kuat namun tetap relevan dengan konsumen. Ivan berpesan bahwa apresiasi terhadap sebuah karya tidak boleh berhenti pada tepuk tangan di runway, melainkan harus berlanjut pada pembelian dan pemakaian oleh masyarakat.

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Menurut pendiri Ivan Gunawan Deluxe tersebut, keberhasilan sebuah desain fashion diukur dari kemampuannya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia ingin setiap rancangan yang dipamerkan memiliki peluang nyata untuk dibeli dan dikenakan oleh publik, sehingga nilai ekonomi dan artistik karya tersebut terwujud sepenuhnya di masyarakat.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Dukungan Mitra

Ajang ini didukung oleh berbagai mitra strategis untuk memfasilitasi ekosistem industri kreatif. Watsons Indonesia kembali hadir sebagai Presenting Partner untuk tahun ketiga, memungkinkan pengunjung untuk melihat dan membeli produk secara langsung. Dukungan finansial dan bisnis juga diberikan oleh BCA Syariah sebagai Official Bank Partner melalui program RUANG GAYA yang menyediakan akses keuangan bagi pelaku usaha.

Brand lain seperti RUCIKA, RB SHERA, Time Phoria, Blue Butter, B Clinic, Barbara Walden, Tropicana Slim, dan InterContinental Jakarta Pondok Indah juga mendukung acara ini. Kolaborasi lintas industri ini menegaskan komitmen Ivan Gunawan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis fashion lokal secara holistik.

Inspirasi Budaya Lokal dan Potensi Daerah

Salah satu sorotan utama Garis Poetih 2027 adalah kolaborasi Mandjha bersama Pemerintah Kabupaten Berau. Kerja sama ini mengangkat kekayaan alam, flora, fauna, dan kain tradisional Berau sebagai inspirasi motif busana. Edy dari pemerintah daerah menjelaskan bahwa filosofi wisata dan tenun sudah menyatu, dengan inspirasi visual berasal dari Kepulauan Derawan, hiu tutul, penyu hijau, dan ubur-ubur di Pulau Kakaban.

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Selain itu, Svarna by Didiet Maulana menampilkan luaran cokelat bermotif geometris dengan sulaman emas bintang dan bunga. Kolaborasi khusus dengan iForte juga mengangkat wastra Nusantara dalam interpretasi kontemporer. Sentuhan detail kriya dengan palet merah, oranye, dan kuning serta siluet hijab dengan lengan balon menjadi ciri khas visual yang akan memikat perhatian pengunjung di pusat perbelanjaan Jakarta tersebut.