Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan mengaku pernah berada dalam fase kehidupan di mana ia tidak percaya pada eksistensi Allah. Pengakuan ini disampaikannya dalam acara BCA Syariah di Masjid Istiqlal, 15 Juni 2026. Ivan menceritakan bagaimana kesuksesan kariernya di industri fashion dan televisi membuatnya merasa semua pencapaian adalah hasil usaha pribadi, sehingga ia sempat meninggalkan ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan shalat Jumat. Tahun 2025 menjadi titik balik di mana ia merasa Allah mengajaknya "pulang" dengan cara yang indah, membawanya menemukan jati diri dan ketenangan. Kini, Ivan berusaha hidup sesuai nilai-nilai yang diyakini dan lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan. Cerita ini viral dan menuai berbagai respons di ruang publik,要不要的人在讨论 selebriti hijrah dan kejujuran dalam mengungkapkan perjalanan spiritual. Artikel ini juga menyinggung fenomena serupa di kalangan public figure Indonesia dan dimension psikologis dari pengalaman spiritual seperti itu.

Padahal sejak awal tahun 2026, Ivan Gunawan sudah terlihat lebih sering mengekspresikan kesadaran spiritualnya di media. Dalam salah satu wawancara bulan Maret, ia menyentil tentang pentingnya niat ikhtiar dalam bekerja.

Namun pengakuan terbuka di hadapan publik saat acara BCA Syariah di Masjid Istiqlal memang lebih detail dan personal. Ia bercerita bagaimana di puncak kesuksesan kariernya, dirinya merasa proud dengan semua pencapaian. 设计的服装在电视界大卖，让他觉得这一切都是自己的功劳。Bahkan, ia mengaku saat itu tidak pernah shalat, puasa, atau shalat Jumat. Tapi justru di saat ia meninggalkan ibadah, bisnisnya malah makin tours.

Hal inilah yang kemudian membuatnya methinks, 'Gimana sih? Kok malah makin sukses padahal nggak ibadah?

' Tahun 2025 menjadi titik balik. Ia tidak menyebutnya hijrah tapi lebih ke proses menemukan jati diri. Kini ia lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan dan berusaha menjalani hidup sesuai nilai yang diyakini. Cerita Ivan ini viral karena di Indonesia, di mana mayoritas penduduk Muslim, pengakuan public figure seperti ini memang sering menuai reaksi beragam.

Beberapa netizens memuji kejujurannya, sementara yang lain mengaitkan dengan tren "ke-Islam-an" yang sedang happening di kalangan selebriti. Bagaimana tidak, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah artis dan public figura Nyaman mengubah gaya hidup mereka dan secara terbuka melaporkan perubahan spiritual. Secara psikologis, pengalaman Ivan inimirip dengan apa yang disebut "existential turning point" - momen ketika seseorang menyadari bahwa kesuksesan duniawi memiliki keterbatasan dan mencari makna yang lebih dalam. Dalam konteks keagamaan, ini bisa menjadi awal pertumbuhan spiritual yang tulus.

Namun, beberapa kritikus juga menyoroti bahwa pengakuan semacam ini riskan jika tidak diimbangi dengan konsistensi dalam hidup bermoral. Mereka bertanya, apakah perubahan ini hanya sekadar "branding" atau benar-benar terjadi perubahan hati? Ivan sendiri menegaskan bahwa ini proses pribadi dan ia tidak menganggap diri sebagai teladan. Tapi, karena ia seorang public figure,ACY certainly memiliki dampak sosial yang cukup besar, terutama di lingkungan anak muda yang sering mengidolakannya.

Secara股指, kisah ini menambah deretan perjalanan spiritual public figure yang menjadi perbincangan di ruang publik. DariMirna Junaidi sama dengan Marwan, dari Syahrini sama dengan Cek Rano, hingga kasus Rizky Billar yang juga pernah ngomongin pengalaman similar. Inilah yang membuat topik "hijrah" atau "kembali ke Allah" sering diangkat di media. Banyak yang berargumen bahwa ini bagian dari growing up process, sementara yang lain melihatnya sebagai aksi retoris.

Apapun itu, cerita Ivan Gunawan memberi kita reflect tentang ambivalensi antara kesuksesan materially dan pencarian makna spiritual. Di dunia yang sering mengukur kesuksesan dengan angka, popularitas, dan wealth, pengakuan Ivan menjadi reminder Bahkan seorang yang sudah punya semua itu bisa merasa there is something missing. Dan kadang, juang untuk meaning dalam hidup lebih menantang daripada juang untuk status. Jadi, apakah ini awal dari pengongan yang tulus atau sekadar episode dalam Narasi publik yang kompleks? Waktulah yang akan memberikan jawabannya





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