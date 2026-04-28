ITS Kembangkan Benwit, Bensin dari Sawit Sebagai Alternatif BBM dan Kisah Pilu Anak Kecanduan Aroma Bensin

Peneliti ITS berhasil menciptakan Benwit, bensin berbahan dasar sawit sebagai solusi energi alternatif. Di sisi lain, seorang anak yatim piatu di Sukabumi berjuang melawan kecanduan menghirup aroma bensin dan kini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) telah berhasil mengembangkan sebuah inovasi bahan bakar alternatif yang menjanjikan, yang mereka namakan “ Benwit ”. Benwit merupakan bensin yang diproduksi dari minyak sawit , menawarkan solusi potensial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil dan mendukung program energi berkelanjutan.

Pengembangan Benwit ini merupakan hasil riset panjang dan mendalam yang dilakukan oleh tim peneliti ITS, dipimpin oleh Dr. Ir. Muhammad Nurul Huda, seorang ahli kimia terkemuka di bidang energi terbarukan. Proses pembuatan Benwit melibatkan serangkaian tahapan reaksi kimia yang mengubah minyak sawit mentah menjadi senyawa hidrokarbon yang mirip dengan bensin konvensional.

Keunggulan Benwit terletak pada beberapa aspek, termasuk potensi pengurangan emisi gas rumah kaca, ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, dan harga yang diharapkan lebih kompetitif dibandingkan bensin impor. Selain itu, Benwit juga diklaim memiliki performa mesin yang setara dengan bensin biasa, sehingga tidak memerlukan modifikasi signifikan pada kendaraan yang ada. Namun, pengembangan Benwit tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kualitas Benwit memenuhi standar mutu bahan bakar yang berlaku.

Tim peneliti ITS terus berupaya untuk meningkatkan proses produksi Benwit agar menghasilkan produk yang stabil, aman, dan ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan investasi yang signifikan untuk membangun infrastruktur produksi Benwit secara massal. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Benwit, termasuk insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan pendanaan riset. Dukungan ini sangat penting untuk mempercepat komersialisasi Benwit dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam bidang energi.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai manfaat Benwit sebagai bahan bakar alternatif yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap Benwit, sehingga dapat mendorong permintaan pasar dan mempercepat adopsi Benwit sebagai bahan bakar pilihan. Pengembangan Benwit juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam pengembangan energi terbarukan dan berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Di sisi lain, sebuah kasus menyedihkan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, di mana seorang anak perempuan berinisial H, seorang yatim piatu dengan kebutuhan khusus, mengalami kecanduan menghirup aroma bensin. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan kesehatan H. H kehilangan kedua orang tuanya dan tinggal bersama kerabatnya dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Keterbatasan pengawasan membuat H sering meninggalkan rumah untuk mencari aroma bensin di pusat keramaian. Keluarga H merasa kewalahan menghadapi kondisi ini dan akhirnya menyerahkan H kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Pemeriksaan medis di RSUD R Syamsudin Sh mengonfirmasi bahwa H menderita gangguan jiwa berat yang memerlukan penanganan profesional. Saat ini, H sedang dipersiapkan untuk dibawa ke Graha Harapan Difabel di Cimahi, di mana ia akan mendapatkan perawatan dan pendampingan yang sesuai dengan kondisinya.

Kasus H ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya perhatian terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kasus ini juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kecanduan zat berbahaya, termasuk aroma bensin. Berita lain juga menyoroti rencana Rusia untuk melarang produsen lokal mengekspor bensin mulai 1 April 2026, serta keinginan Prabowo Subianto untuk menjadikan seluruh kendaraan di Indonesia menggunakan listrik, dengan mobil bensin hanya diperuntukkan bagi kalangan kaya.

Terakhir, taksi hijau SM akan dievaluasi setelah insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BRIN Kembangkan Sourdough Berbasis Beras Merah Lokal GunungkidulBRIN terus mendorong pengembangan pangan lokal melalui riset inovatif, khususnya pemanfaatan beras merah Segreng Handayani dari Gunungkidul sebagai bahan dasar sourdough. Penelitian menunjukkan potensi beras ini dalam meningkatkan bioavailabilitas nutrisi, menawarkan rasa khas, serta memberikan manfaat kesehatan seperti kestabilan gula darah dan kemudahan pencernaan.

Read more »

PGE, UGM dan Agrotekno kembangkan booster pertanian berbasis panas bumiPT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE bersama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan PT Agrotekno Estetika Laboratoris menandatangani Joint ...

Read more »

Jaga Rantai Pasok, Begini Usaha PepsiCo Kembangkan Petani LokalGabrielle Angriani Johny dari PepsiCo menjelaskan komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan dan pengembangan pertanian lokal di Indonesia.

Read more »

Motor Bensin Tetap Relevan untuk Pekerja Meski Insentif DicabutPencabutan insentif pemerintah membuat motor bensin tetap menjadi pilihan rasional bagi pekerja karena kepraktisan dan biaya perawatannya yang terjangkau. Honda BeAT, Yamaha Mio M3, Yamaha Gear 125, dan Honda Genio direkomendasikan sebagai motor bensin paling efisien bagi pekerja dengan mobilitas tinggi di perkotaan.

Read more »

Terpopuler: 5 Mobil yang Bisa Pakai Pertalite, Motor Irit Bensin Alternatif Motor ListrikPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ciptakan Bensin Baru E20, Pertamina Gaet Medco & PTPNIndonesia akan memiliki Bensin jenis baru atau Etanol 22% dicampun bensin 80% atau E20

Read more »