Mantan Kabareskrim Ito Sumardi mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan keterlibatan Budi Arie Setiadi dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Proses penyidikan harus berlandaskan fakta dan bukti kuat sebelum ditetapkan tersangka.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Ito Sumardi, menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan mengenai keterlibatan seorang individu dalam perkara dugaan tindak pidana makar yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tegas ini dilontarkan menanggapi perkembangan terbaru terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Ketua Umum Organisasi Pemuda Jokowi atau Projo, sekaligus Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Kedekatan Politik Bukan Bukti Keterlibatan

Budi Arie Setiadi menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, 27 November 2026, yang menjadi sorotan publik luas di tengah maraknya isu-isu keamanan nasional yang sedang berkembang. Ito Sumardi secara eksplisit menegaskan bahwa kedekatan hubungan seseorang dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak serta-merta dapat dijadikan indikator otomatis bahwa orang tersebut memiliki keterlibatan dalam suatu tindak pidana.

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Menurut mantan pejabat tinggi kepolisian tersebut, logika bahwa pertemanan atau kedekatan politik otomatis menyiratkan keseriusan dalam konspirasi hukum adalah sebuah kesalahan besar yang sering keliru dimengerti oleh masyarakat awam. Kedekatan personal atau profesional antara pejabat dan mantan pejabat negara bukanlah elemen yang valid secara hukum untuk membuktikan niat jahat atau partisipasi dalam kejahatan berat terhadap kepala negara.

Ito Sumardi menekankan pentingnya pemahaman sistemik bahwa status kedekatan tidak mengubah fakta hukum dasar yang harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang ketat dan tidak bias. Masyarakat tidak boleh terjebak dalam narasi yang menyamakan koneksi sosial dengan tindakan kriminal, karena hal itu dapat merusak integritas dari proses peradilan yang adil dan transparan.

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Mekanisme Penyidikan dan Status Hukum

Sistem peradilan pidana di Indonesia明确规定 bahwa tugas utama kepolisian dalam tahap penyidikan adalah membuat terang suatu perkara berdasarkan fakta-fakta nyata dan bukti-bukti material yang kuat. Ito Sumardi menjelaskan bahwa proses penyidikan bukanlah tahap final untuk menjatuhkan vonis atau mengaitkan seseorang secara langsung dengan tindakan kriminal tanpa melalui verifikasi yang mendalam.

Pemeriksaan seseorang sebagai saksi dalam proses hukum tidak mengubah statusnya secara otomatis menjadi tersangka, sebuah pemahaman yang sering kali disalahartikan oleh berbagai pihak di luar lapangan hukum. Ito menilai bahwa para penyidik di Bareskrim Polri harus mampu memisahkan dengan tegas antara fakta empiris yang telah terbukti dengan dugaan-dugaan awal yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Seorang individu yang dipanggil untuk memberikan keterangan hanya dianggap sebagai pihak yang membantu kelancaran investigasi, bukan sebagai pelaku yang sudah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Pemisahan yang jelas ini sangat krusial untuk menjaga objektivitas investigasi dan memastikan bahwa hak-hak hukum setiap warga negara tetap dilindungi selama proses berlangsung.

Asal Usul Kasus dari Penyadapan ke Makar

Kasus kompleks ini secara awal bermula dari temuan atau perkara penyadapan yang kemudian mengalami perkembangan signifikan dengan adanya dugaan atau indikasi adanya perbuatan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ito Sumardi merinci bahwa dugaan tindak pidana makar tersebut saat ini masih dalam tahap bukti permulaan dan belum dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak yang sudah final.

Pembuktian atas dugaan perbuatan makar memerlukan pendalaman yang sangat serius terhadap berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada niat, motif, dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skenario tersebut. Tanpa adanya pendalaman menyeluruh terhadap motivasi dan persiapan yang dilakukan, maka dugaan awal tersebut tidak dapat diperkuat menjadi bukti yang kuat untuk tahap penuntutan.

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Paralelisme antara kasus penyadapan dan dugaan makar menunjukkan bahwa ada kemungkinan kedua perkara ini saling terkait, namun hubungannya harus dibuktikan melalui jejak forensik dan bukti digital yang akurat. Ito Sumardi mengingatkan bahwa langkah-langkah investigasi harus bergerak secara sistematis untuk menghubungkan titik-titik temuan awal dengan elemen-elemen kejahatan yang lebih berat.

Dampak Nyata dan Prosedur Selanjutnya

Para penyidik di Bareskrim Polri dituntut untuk mengumpulkan fakta-fakta pendukung secara komprehensif agar berkas perkara yang akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki dasar pembuktian yang kokoh. Berkas yang kuat dan tidak terbantahkan adalah prasyarat mutlak agar proses penuntutan hukum dapat berjalan lancar tanpa mengalami hambatan dari sisi bukti di pengadilan.

Ketidaklengkapan bukti atau dasar hukum yang lemah dapat menyebabkan kasus ini berakhir tanpa kejelasan atau justru menimbulkan kontroversi baru yang memperburuk situasi keamanan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, ketelitian dalam setiap tahap pengumpulan barang bukti menjadi prioritas utama bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus sensitif tingkat tinggi ini.

Prosedur selanjutnya akan melibatkan serangkaian pemeriksaan lanjutan yang bertujuan untuk memperkuat rantai bukti yang ada sebelum kasus ini resmi diserahkan ke tingkat penuntutan. Masyarakat diharapkan dapat bersabar dan menunggu hasil akhir dari proses hukum yang transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.