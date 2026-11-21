Rektor Itera Prof. Elfahmi melantik 1.940 lulusan baru di Lampung. Dengan jumlah ini, total SDM teknik dan sains yang dihasilkan Itera sejak 2016 mencapai 14.890 orang untuk mendukung pembangunan nasional.

Institusi Institut Teknologi Sumatera ( Itera) resmi melantik 1.940 lulusan baru pada Sabtu (21/11/2026) di Provinsi Lampung. Acara pelepasan generasi akademik ini dihadiri oleh Rektor Itera Prof. Elfahmi yang menekankan pentingnya peran lulusan dalam menghadapi tantangan teknologi global. Penambahan jumlah lulusan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi institusi tersebut dalam berkontribusi terhadap sumber daya manusia.

Detail Peningkatan Jumlah Lulusan Itera 2026

Rektor Itera Prof. Elfahmi menyampaikan rincian jumlah lulusan yang dilantik pada upacara hari ini. Sebanyak 1.155 lulusan berasal dari Fakultas Teknologi Industri (FTI) dengan fokus pada keahlian manufaktur dan produksi. Selain itu, terdapat 446 lulusan dari Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK) yang siap membangun wilayah.

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Sisa kuota lulusan berjumlah 339 orang berasal dari Fakultas Sains. Prof. Elfahmi menegaskan bahwa kombinasi tiga fakultas ini membentuk profil lulusan yang lengkap. Masing-masing fakultas memiliki spesialisasi yang saling melengkapi dalam ekosistem teknologi dan ilmu pengetahuan.

Strategi Menjawab Disrupsi Kecerdasan Buatan

Itera mendorong para wisudawan untuk tidak sekadar pasif mengikuti arus perkembangan zaman. Mahasiswa yang baru dilantik diminta mampu menjadi solusi nyata di tengah disrupsi kecerdasan buatan atau AI. Tantangan ketahanan pangan dan energi juga menjadi fokus utama yang harus dijawab oleh para lulusan baru.

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Penguasaan sains dan teknologi harus diimbangi dengan integritas serta kemampuan beradaptasi. Prof. Elfahmi berharap lulusan Itera memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Generasi ini diharapkan menciptakan solusi inovatif, bukan hanya mengikuti perubahan yang terjadi.

Kontribusi Historis Sumber Daya Manusia Bidang Teknik

Dengan tambahan lulusan pada acara hari ini, tercatat Itera telah menyumbangkan total 14.890 sumber daya manusia (SDM) bidang teknik dan sains. Angka ini mencakup kontributor bagi pembangunan Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan. Pencapaian ini dihitung mulai dari penyelenggaraan wisuda perdana pada tahun 2016 di Bandarlampung.

Inisiatif Program Wakaf IPTEK dan Kemandirian Dana Riset

Di luar aspek akademis, pihak Itera menyoroti isu kemandirian pendanaan riset di perguruan tinggi. Untuk menopang keberlanjutan inovasi akademik jangka panjang, Itera secara resmi menggulirkan Program Wakaf Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan stabilitas keuangan penelitian.

Program Wakaf IPTEK dikelola bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra keuangan. Kolaborasi ini bertujuan membangun fondasi kemandirian finansial riset yang kokoh. Melalui program ini, Itera mengundang mitra industri, alumni, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan.

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Dampak Jangka Panjang bagi Kemandirian Teknologi Indonesia

Upaya kolaboratif ini bertujuan melahirkan solusi bagi kemandirian teknologi Indonesia di masa depan. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal yang fluktuatif. Konsistensi dalam pendanaan riset akan memastikan kualitas inovasi tetap terjaga.

Kesiapan SDM yang telah dilantik menjadi aset utama dalam mengoptimalkan hasil dari program wakaf ini. Sinergi antara tenaga ahli yang dihasilkan kampus dengan dukungan finansial berkelanjutan akan menciptakan ekosistem riset yang sehat. Hal ini sejalan dengan visi utama Itera dalam membangun bangsa yang berdikari secara teknologi dan sains.