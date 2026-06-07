ITDC Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Mandalika Berkelanjutan Melalui FGD dan Proyek Strategis

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menggalAKkan diskusi dan proyek strategis untuk mewujudkan pembangunan Mandalika yang berkelanjutan. FGD yang diselenggarakan bersama Unram berfokus pada pengumpulan masukan, pandangan, dan evaluasi terkait dampak serta keberlanjutan KEK Mandalika. Selain itu, proyek infrastruktur MUTIP juga digalakkan untuk memperkuat konektivitas dan utilitas kawasan, dengan harapan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen ITDC terhadap pendekatan partisipatif dan pengembangan kawasan yang inklusif.

InJourney Tourism Development Corporation ( ITDC ) memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan Mandalika berkelanjutan. Diskusi dan proyek strategis digalakkan demi manfaat jangka panjang. ITDC menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD ) di Lombok Tengah, Minggu.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat keberlanjutan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Diskusi ini menghimpun masukan, pandangan, dan evaluasi terkait dampak serta keberlanjutan pengembangan. Direktur Operasi ITDC, Troy Warokka, menyatakan, "Kegiatan yang melibatkan semua pihak ini bertujuan menghimpun masukan, pandangan, dan evaluasi terkait dampak serta keberlanjutan pengembangan KEK Mandalika.

" Ia menambahkan, melalui diskusi kelompok terarah dan bertukar perspektif, atau pertumbuhan investasi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat terlibat serta merasakan manfaat dari proses yang berlangsung. Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk mendengarkan berbagai perspektif dan mengidentifikasi peluang perbaikan. ITDC dan Unram secara aktif menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis untuk keberlanjutan KEK Mandalika. Diskusi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan, pandangan, dan evaluasi komprehensif terkait dampak pengembangan kawasan.

Langkah ini menunjukkan komitmen ITDC terhadap pendekatan partisipatif dalam pembangunan. Troy Warokka menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kawasan yang berdaya saing dan inklusif.

"Masukan yang disampaikan akan menjadi referensi berharga bagi kami dalam memastikan The Mandalika terus tumbuh sebagai destinasi yang inklusif, berdaya saing, dan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi daerah maupun masyarakat sekitar," ujarnya. Keberlanjutan sebuah destinasi pariwisata sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat terlibat dan merasakan manfaat langsung dari proses pembangunan. Forum diskusi ini menjadi platform vital untuk mendengarkan beragam perspektif dari berbagai elemen masyarakat. Evaluasi dampak yang telah terjadi dan identifikasi peluang perbaikan menjadi fokus utama.

Keterlibatan berbagai pihak merupakan elemen krusial dalam mengembangkan kawasan yang mampu memberi manfaat jangka panjang. Manfaat tersebut mencakup aspek masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada investasi fisik semata. Sejalan dengan upaya pengembangan kawasan yang berkelanjutan, ITDC juga mengimplementasikan Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project (MUTIP).

Proyek ini didukung oleh skema pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Tujuan MUTIP adalah memperkuat konektivitas, utilitas kawasan, dan juga mendukung pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Melalui proyek ini, berbagai infrastruktur strategis telah dibangun untuk mendukung pertumbuhan kawasan. Pembangunan ini menjadi tulang punggung bagi kemajuan The Mandalika.

Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan kawasan, utility corridor, sistem penyediaan air bersih, drainase dan pengendalian banjir, fasilitas mitigasi bencana. Selain itu, pengembangan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung masyarakat juga menjadi bagian integral. Pembangunan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan kawasan. Troy Warokka berharap, "Selain meningkatkan kesiapan kawasan sebagai destinasi sportstainment berkelas dunia, pembangunan tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

" Ini menunjukkan komitmen ITDC untuk memastikan dampak positif yang luas bagi komunitas lokal. Pemerintah Provinsi NTB dan ITDC mengambil langkah serius memperkuat Mitigasi Bencana Mandalika, menyusul banjir yang melanda kawasan tersebut. Evaluasi komprehensif menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan pariwisata. ITDC kembali menggelar program Berkah Ramadhan Seru 2026 di The Mandalika, NTB, memperkuat kepedulian dan silaturahim dengan masyarakat sekitar.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencatat lonjakan signifikan pada Kunjungan Wisatawan KEK Mandalika 2025, mencapai 1,4 juta orang, menandakan pemulihan sektor pariwisata yang kuat. Gelaran ajang motorsport di Sirkuit Pertamina Mandalika terbukti signifikan meningkatkan okupansi hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal





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