ITB Tampilkan 10 Inovasi Strategis di KSTI 2026 untuk Kemandirian Industri

Institut Teknologi Bandung memamerkan teknologi pemurnian tumbuhan lokal dan baterai di ITS Surabaya. Langkah ini mendukung akselerasi kemandirian ekonomi nasional melalui riset terapan.

Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadirkan sejumlah hasil riset mutakhir dan inovasi teknologi dalam gelaran Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026. Acara bergengsi ini diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 13 November 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur. Salah satu unggulan yang diperkenalkan adalah teknologi pengolahan senyawa aktif dari tumbuhan lokal yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk olahan impor.

Kegiatan besar ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan mengangkat tema Akselerasi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia. Melalui partisipasi aktif ITB, hasil penelitian diharapkan dapat semakin dekat dengan kebutuhan industri dan masyarakat, sehingga menciptakan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

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Strategi Komersialisasi Riset ITB di KSTI

Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., IPU, ASEAN Eng., menegaskan bahwa keikutsertaan institusi ini merupakan bagian dari upaya strategis mendorong hasil penelitian agar tidak hanya berhenti pada tahap akademis. Justru, riset tersebut harus dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai guna tinggi bagi khalayak luas dan sektor industri.

Prof. Tatacipta Dirgantara menyampaikan bahwa hasil riset tidak semestinya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi perlu terus dikembangkan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri. Ia menambahkan, KSTI 2026 menjadi kesempatan bagi ITB untuk memperlihatkan hasil pengembangan riset yang berpeluang masuk ke tahap produksi dan dimanfaatkan dalam skala lebih luas melalui kolaborasi yang erat.

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Melalui KSTI 2026, ITB menunjukkan berbagai inovasi yang memiliki potensi untuk diproduksi dan dimanfaatkan secara lebih luas. Visi ini selaras dengan tujuan Kemdiktisaintek untuk menjembatani kesenjangan antara laboratorium penelitian dengan pasar komersial, memastikan bahwa temuan ilmiah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Portofolio Inovasi Kesehatan dan Energi ITB

ITB membawa portofolio inovasi yang sangat beragam ke Surabaya, mencakup bidang kesehatan, energi, teknologi digital, pertahanan, hingga pengolahan sumber daya alam. Di sektor kesehatan, institusi ini memperkenalkan vaksin mRNA yang telah melalui berbagai tahapan pengembangan canggih. Selain itu, nanokarbon berbahan limbah sawit menjadi salah satu solusi material canggih yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam sektor energi dan pertahanan, ITB memamerkan propelan Merah Putih yang inovatif serta teknologi baterai Batari. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas penyimpanan energi yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi industri modern. Selain itu, panel antipeluru juga diperkenalkan sebagai inovasi pertahanan yang meningkatkan keamanan dengan material canggih.

Solusi Pertanian dan Drone Canggih

Di bidang pengolahan sumber daya alam, ITB menghadirkan teknologi fermentasi kakao yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal. Inovasi ini mendukung petani dan industri pengolahan dengan metode yang lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas ekspor. Langkah ini menunjukkan komitmen ITB dalam memberdayakan sektor agrikultur melalui pendekatan ilmiah dan teknologi tepat guna.

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Sektor pertahanan dan keamanan juga diwakili oleh kehadiran drone kamikaze, UAV Mantis, dan drone inspeksi. Inovasi drone ini dirancang untuk berbagai misi spesifik, mulai dari pemantauan area luas hingga tugas-tugas operasional yang membutuhkan presisi tinggi. Kehadiran UAV Mantis dan drone inspeksi menandakan kemajuan signifikan dalam teknologi sistem udara tanpa awak di Indonesia.

Integrasi Teknologi Digital dan Masa Depan

Selain inovasi fisik, ITB juga membawa Divsea, sebuah teknologi digital yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan. Divsea mewakili langkah konkret dalam mewujudkan ekosistem digital yang terpadu dan mudah diakses. Inovasi ini mendukung transformasi digital di berbagai sektor, memberikan solusi yang praktis dan efisien bagi pengguna di seluruh Indonesia.

Partisipasi ITB di KSTI 2026 bukan sekadar pameran, melainkan bukti nyata komitmen institusi dalam menghasilkan inovasi yang berdampak langsung. Dengan menggabungkan keahlian di bidang sains, teknologi, dan industri, ITB berharap dapat mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi Indonesia melalui produk-produk unggulan yang kompetitif di kancah global.