Italjet memperkenalkan Roadster 400 Founders Edition di IMOS 2026 dengan alokasi hanya 20 unit untuk Indonesia. Harga Rp 459 juta dengan spesifikasi premium.

PT Cuprum Performance Indonesia secara resmi meluncurkan skuter premium Italjet Roadster 400 Founders Edition di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang. Peluncuran ini menandai langkah strategis Italjet untuk memperkenalkan lini Roadster kepada konsumen di Tanah Air sebagai bagian dari ekspansi pasar mereka.

Penawaran Edisi Terbatas dan Alokasi Khusus Indonesia

Italjet Roadster 400 Founders Edition hadir sebagai model edisi terbatas yang diproduksi dalam jumlah sangat minim untuk mempertahankan nilai eksklusivitasnya. Secara global, pabrikan asal Italia ini hanya membuat 777 unit untuk seluruh dunia, dengan alokasi khusus sebanyak 20 unit saja yang diperuntukkan bagi pasar Indonesia.

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Nabila Putri, Direktur PT Cuprum Performance Indonesia, menegaskan bahwa keterbatasan jumlah ini menjadi daya tarik utama bagi kolektor dan pencinta otomotif yang mengutamakan status kepemilikan unik. Setiap unit yang tersalurkan akan dilengkapi dengan nomor identifikasi individual yang menjamin keaslian dan nilai collectible dari kendaraan tersebut.

Dari sisi estetika, konsumen dapat memilih antara dua pilihan warna yang mencerminkan karakter klasik namun modern, yaitu Matt Black dan British Green. Kedua opsi warna ini dirancang untuk menonjolkan garis desain yang berani dan detail mekanis yang menjadi ciri khas pabrikan Italia.

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Spesifikasi Mekanis Premium dan Penetapan Harga

Skuter ini mengadopsi mesin berkapasitas 400 cc yang menawarkan keseimbangan antara performa dan desain, berbeda dari jajaran produk Italjet sebelumnya. Nilai jual utama dari model Founders Edition terletak pada komponen berkualitas tinggi yang dipasang langsung oleh pabrikan, termasuk suspensi Öhlins dan sistem pengereman Brembo yang dikenal handal.

Komponen premium lainnya yang melengkapi paket mewah ini adalah knalpot merek ternama Akrapovič, yang tidak hanya meningkatkan aspek visual tetapi juga potensi performa suara yang khas. Integrasi komponen-komponen ini menegaskan posisi Italjet Roadster 400 sebagai kendaraan premium di segmennya.

Dari segi biaya, Italjet Roadster 400 Founders Edition dipasarkan dengan harga banderol Rp 459 juta on the road (OTR) Jakarta. Harga tersebut mencakup paket lengkap komponen premium dan status eksklusivitas yang dimiliki oleh model edisi terbatas ini.

Strategi Ekspansi Pasca Peluncuran Edisi Pendiri

Proses pemesanan untuk unit Founders Edition telah dibuka, dengan jadwal pengiriman unit kepada konsumen yang ditetapkan berlangsung pada kuartal kedua 2027. Ketetapan waktu ini memungkinkan Italjet untuk mengelola produksi secara ketat sesuai dengan kuota global yang telah ditentukan.

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Menurut Nabila Putri, kehadiran Roadster 400 Founders Edition adalah batu fondasi penting dalam strategi pengembangan merek di Indonesia. Langkah ini bukan sekadar peluncuran produk, melainkan pengenalan karakter dan nilai koleksi dari lini Roadster secara keseluruhan kepada pasar lokal.

Rencananya, pengembangan lini Roadster tidak berhenti pada edisi pendiri ini. Italjet Indonesia telah menyiapkan peluncuran Roadster 400 Serie yang direncanakan hadir pada tahun 2027 untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan pilihan visual yang lebih beragam.

Model Serie akan menawarkan empat pilihan warna baru yang disebut sebagai signature colors, yaitu Rosso Bologna (Merah Bologna), Verde Menta (Hijau Mint), Avorio (Gading), dan Nero Stellato (Hitam Berbintang). Keempat warna ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk menyesuaikan tampilan kendaraan dengan gaya personal tanpa meninggalkan identitas desain khas Italia.

Pemesanan untuk Roadster 400 Serie juga sudah dibuka dengan target pengiriman yang sama, yaitu pada kuartal kedua 2027. Strategi ini menunjukkan komitmen Italjet untuk memperluas jangkauan pasar sambil tetap mempertahankan nilai eksklusivitas dan identitas merek yang kuat di Indonesia.