Menteri Olahraga Italia dan Presiden NOC Italia menolak usulan agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, menegaskan komitmen terhadap sportivitas dan kualifikasi yang adil. Berita lain termasuk spekulasi Mourinho ke Real Madrid dan pencarian pelatih Chelsea.

Menteri Olahraga Italia , Andrea Abodi , dan Presiden Komite Olimpiade Italia (NOC), Luciano Buonfiglio , telah memberikan tanggapan resmi terkait usulan kontroversial yang menyerukan agar tim nasional Italia , Gli Azzurri, menggantikan Iran di Piala Dunia 2026 .

Usulan ini muncul dari Alessandro Zampolli, seorang utusan khusus mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan telah menyarankan kepada Trump dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, agar Italia menggantikan Iran dalam turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Namun, respons dari pihak Italia sangat berbeda dengan usulan tersebut, menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip sportivitas dan integritas kompetisi.

Italia menegaskan bahwa kualifikasi ke Piala Dunia harus dicapai melalui perjuangan di lapangan, melalui pertandingan yang adil dan kompetitif, bukan melalui keputusan di luar lapangan yang dipengaruhi oleh faktor politik atau geopolitik. Luciano Buonfiglio, Presiden NOC Italia, bahkan menyatakan merasa tersinggung dengan wacana tersebut, menekankan bahwa Italia tidak memiliki hak untuk tampil di Piala Dunia jika tidak berhasil lolos melalui jalur kualifikasi yang sah.

Ia menegaskan bahwa sebuah tim harus mendapatkan tempatnya di turnamen berdasarkan prestasi dan kemampuan, bukan karena intervensi dari pihak luar. Andrea Abodi, Menteri Olahraga Italia, juga menyampaikan pandangan serupa, menyatakan bahwa kegagalan Italia untuk lolos ke Piala Dunia harus diterima sebagai konsekuensi dari performa di lapangan, dan tidak seharusnya dicari jalan pintas atau solusi instan.

Dengan penolakan tegas ini, peluang Italia untuk tampil di Piala Dunia 2026 melalui jalur non-teknis praktis tertutup, dan Iran tetap dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam turnamen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh FIFA. Situasi ini menyoroti pentingnya menjaga kemandirian olahraga dari pengaruh politik dan memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara adil dan transparan.

Selain isu ini, berita lain yang menjadi sorotan termasuk spekulasi kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid, pencarian pelatih baru untuk Chelsea setelah pemecatan Liam Rosenior, dan kontroversi gol dalam pertandingan Dewa United melawan Persib yang dijelaskan oleh Komite Wasit PSSI. Perkembangan geopolitik juga terus memengaruhi dunia olahraga, seperti yang terlihat dari ketegangan di Selat Hormuz yang mendorong Presiden Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk mengambil tindakan tegas terhadap kapal Iran yang menanam ranjau.

