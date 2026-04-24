Italia Tegas Tolak Usulan Kontroversial Gantikan Iran di Piala Dunia 2026

Pemerintah Italia melalui CONI dan Menteri Olahraga menolak mentah-mentah permintaan utusan khusus Presiden AS untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, menganggapnya tidak pantas dan melanggar prinsip kualifikasi olahraga.

Pemerintah Italia dengan tegas menolak usulan kontroversial yang diajukan oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat , Paolo Zampolli, untuk menggantikan Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026 .

Penolakan ini disampaikan secara resmi oleh Komite Olimpiade Nasional Italia (CONI) dan Menteri Olahraga dan Pemuda Italia, Andrea Abodi, yang menganggap permintaan tersebut tidak pantas dan melanggar prinsip dasar kompetisi olahraga. Luciano Buonfiglio, Presiden CONI, secara blak-blakan menyatakan bahwa usulan tersebut adalah hal yang mustahil dan tidak masuk akal, menekankan bahwa partisipasi di Piala Dunia harus diraih melalui perjuangan di lapangan, bukan melalui lobi politik atau pertimbangan di luar konteks olahraga.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen Italia terhadap integritas dan keadilan dalam dunia sepak bola. Usulan Paolo Zampolli, yang diajukan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino dan Donald Trump, mengemuka setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi. Kegagalan ini semakin diperparah dengan kekalahan menyakitkan dari Bosnia & Herzegovina dalam partai final play-off zona Eropa pada tanggal 1 April 2026.

Pertandingan yang berlangsung di kandang Bosnia & Herzegovina itu berakhir dengan drama adu penalti, di mana Italia harus menyerah dengan skor 4-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Kegagalan ini menandai ketiga kalinya secara beruntun Italia tidak dapat berpartisipasi dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Zampolli berargumen bahwa Italia, sebagai negara pemegang empat gelar juara dunia, seharusnya mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui proses kualifikasi yang ketat.

Ia menganggap bahwa prestasi Italia di masa lalu memberikan justifikasi yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada Gli Azzurri untuk bersaing di turnamen tersebut. Namun, argumen ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Italia, yang menegaskan bahwa semua tim harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri di lapangan. Motivasi di balik usulan Zampolli juga dipertanyakan, dengan laporan media internasional mengindikasikan bahwa hal itu mungkin merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Donald Trump dan Perdana Menteri Italia Georgia Meloni.

Hubungan kedua pemimpin ini sempat mengalami ketegangan setelah Trump melontarkan kritik terhadap Paus Leo XIV terkait isu perang di Iran. Dengan menawarkan solusi kontroversial ini, Zampolli mungkin berharap dapat meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan antara kedua negara. Namun, upaya ini justru menuai kecaman dari pihak Italia, yang menganggap bahwa olahraga tidak seharusnya dicampuradukkan dengan politik.

Andrea Abodi, Menteri Olahraga dan Pemuda Italia, dengan tegas menyatakan bahwa keikutsertaan Italia di Piala Dunia harus diperoleh melalui jalur kualifikasi yang adil dan transparan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA. Ia menekankan bahwa lobi-lobi politik atau usulan khusus dari pihak luar tidak akan mengubah prinsip tersebut. Italia berkomitmen untuk terus berjuang dan meningkatkan performa tim nasional agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026 melalui cara yang sah dan terhormat.

Penolakan ini menunjukkan bahwa Italia menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan integritas dalam dunia sepak bola, serta menolak segala bentuk intervensi politik yang dapat merusak semangat kompetisi yang sehat





