Italia Tegas Tolak Usulan Kontroversial Gantikan Iran di Piala Dunia 2026

Menteri Olahraga Italia dan Presiden Komite Olimpiade Italia menolak mentah-mentah usulan agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, menekankan bahwa kelolosan harus ditentukan di lapangan. Sementara itu, FIFA tetap pada pendiriannya bahwa Iran berhak berpartisipasi.

Penolakan tegas terhadap usulan kontroversial untuk menggantikan Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026 telah disampaikan secara resmi oleh Menteri Olahraga Italia , Andrea Abodi , dan Presiden Komite Olimpiade Italia (NOC), Luciano Buonfiglio .

Kedua tokoh penting ini menegaskan bahwa kelolosan ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia haruslah ditentukan berdasarkan prestasi di lapangan, melalui proses kualifikasi yang adil dan sah, bukan melalui intervensi atau pertimbangan politik. Andrea Abodi secara blak-blakan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ide tersebut, bahkan mengaku merasa tersinggung dengan usulan yang dinilainya merendahkan integritas olahraga. Ia menekankan bahwa sebuah tim harus mendapatkan hak untuk tampil di Piala Dunia melalui kerja keras dan kemampuan, bukan karena faktor eksternal.

Menurutnya, Italia telah kehilangan kesempatan untuk lolos melalui jalur yang seharusnya, yaitu dengan kalah dalam pertandingan kualifikasi, dan oleh karena itu, tidak memiliki hak moral untuk menggantikan tim lain. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Luciano Buonfiglio, yang menegaskan bahwa Italia harus menerima konsekuensi dari hasil pertandingan dan menghormati proses kualifikasi yang telah ditetapkan. Usulan kontroversial ini sebelumnya dilontarkan oleh Giampiero Zampolli, seorang tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Zampolli mengklaim bahwa usulannya tersebut bukanlah dorongan politik, melainkan sebuah rencana antisipasi jika situasi konflik di Timur Tengah semakin memburuk dan menyebabkan Iran tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Ia juga berargumen bahwa Italia memiliki legitimasi historis sebagai juara dunia empat kali, sehingga layak untuk dipertimbangkan sebagai pengganti Iran. Namun, argumen Zampolli ini langsung ditolak mentah-mentah oleh sejumlah pejabat Italia lainnya. Menteri Ekonomi Italia, Giancarlo Giorgetti, bahkan menyebut ide tersebut sebagai sesuatu yang memalukan dan tidak pantas.

Penolakan keras ini menunjukkan adanya perpecahan di dalam pemerintahan Italia terkait isu ini. Di sisi lain, FIFA, badan pengelola sepak bola dunia, tetap pada pendiriannya bahwa Iran berhak untuk tampil di Piala Dunia 2026. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan bahwa olahraga seharusnya berada di luar ranah politik dan bahwa Iran akan dipastikan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas olahraga dan tidak mencampurkannya dengan isu-isu politik yang sensitif.

Infantino juga menyatakan bahwa FIFA akan terus memantau situasi di Timur Tengah dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi perubahan yang signifikan.

Beberapa artikel yang menjadi sorotan antara lain adalah dicoretnya Rizky Ridho dari daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti Training Camp (TC) Timnas Indonesia, kemenangan gemilang Timnas Vietnam U-17 atas Timnas Malaysia U-17 dengan skor 3-0 di final Piala AFF U-17 2026, serta tanggapan Due Kurniawan Dwi Yulianto terhadap insiden tendangan kungfu di EPA U-20. Berita lainnya meliputi hasil imbang 0-0 antara Persib Bandung dan Arema FC, yang mengancam posisi puncak klasemen Persib, serta spekulasi seputar kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid.

Selain itu, ada juga berita mengenai minat Liverpool terhadap sejumlah pemain bintang dan lowongnya kursi pelatih Chelsea setelah pemecatan Liam Rosenior. Di luar dunia sepak bola, berita mengenai upaya perusahaan teknologi seperti Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo, dan Honor untuk menyelesaikan masalah tertentu, serta pendekatan dialogis yang diambil oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP) Kabupaten Demak dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, juga menjadi perhatian publik.

Terakhir, peluncuran smartphone Motorola Edge 70 Pro di pasar India dengan fokus pada performa dan kualitas layar juga menarik minat para penggemar teknologi





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Italia Iran FIFA Andrea Abodi Luciano Buonfiglio

United States Latest News, United States Headlines

