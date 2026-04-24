Italia Tegas Tolak Gantikan Iran di Piala Dunia 2026

Pemerintah Italia menolak mentah-mentah wacana untuk menggantikan Iran sebagai peserta Piala Dunia 2026. Penolakan ini didukung oleh berbagai tokoh penting di Italia, sementara AS akan melakukan penyaringan ketat terhadap anggota timnas Iran.

Roma, Jumat – Pemerintah Italia dengan tegas menolak segala spekulasi mengenai kemungkinan menggantikan Iran sebagai peserta dalam Piala Dunia 2026 . Penolakan ini disampaikan oleh berbagai tokoh penting di Italia , mulai dari Menteri Olahraga hingga legenda sepak bola .

Sementara itu, Washington mengumumkan akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap anggota tim nasional Iran yang akan datang ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Piala Dunia 2026 sama sekali tidak menjadi agenda pemerintah maupun publik sepak bola Italia. Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, dengan keras membantah wacana kembalinya 'Gli Azzurri' ke panggung dunia melalui jalur pengganti. Ia menegaskan bahwa Italia tidak mungkin dan tidak berhak untuk lolos dengan cara tersebut.

Sentimen serupa juga diungkapkan oleh Presiden Komite Olimpiade Italia (CONI), Luciano Buonfiglio, yang menyatakan bahwa tampil di Piala Dunia 2026 dengan menggantikan Iran akan mencoreng martabat Italia, negara yang telah empat kali meraih gelar juara. Ia menekankan pentingnya meraih tempat di Piala Dunia melalui perjuangan di lapangan. Bahkan, Menteri Ekonomi Italia, Giancarlo Giorgetti, menambahkan bahwa Italia akan merasa terhina jika FIFA memberikan undangan partisipasi sebagai pengganti Iran.

Legenda sepak bola Italia, Dino Zoff, juga menilai wacana tersebut tidak layak untuk diperdebatkan, mengingat Italia gagal lolos melalui jalur kualifikasi yang sah. Kegagalan ini disebabkan kekalahan dari Bosnia-Herzegovina dalam laga final zona Eropa pada 31 Maret lalu. Akibatnya, Italia hanya akan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Luksemburg dan Yunani, sementara tim-tim terbaik dunia bersiap menuju Amerika Utara.

Stadion Arena das Dunas di Natal, Brasil, menjadi saksi bisu terakhir keikutsertaan Italia di Piala Dunia, saat mereka kalah 0-1 dari Uruguay pada fase grup Piala Dunia 2014. Isu Italia sebagai kandidat pengganti Iran pertama kali dihembuskan oleh Paolo Zampolli, seorang dekat dengan Presiden Trump. Zampolli mengklaim dirinya sebagai utusan Trump yang menyampaikan proposal kepada FIFA. Hubungan erat antara Washington dan FIFA, serta keberadaan kantor operasional FIFA di Miami, Florida, menjadi latar belakang dari upaya ini.

Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, membantah dukungan pemerintah AS terhadap wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa AS akan menyambut kedatangan timnas Iran di Piala Dunia 2026, dengan catatan bahwa anggota tim yang diizinkan masuk ke wilayah AS adalah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) yang masuk dalam daftar kelompok teroris. Iran sendiri tergabung dalam Grup G Piala Dunia 2026 bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir.

Juru bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, memastikan bahwa timnas Iran tidak akan mundur dari turnamen, meskipun permintaan mereka untuk bermain di luar AS tidak dipenuhi oleh FIFA. Pemerintah Iran tetap mendukung penuh persiapan tim untuk menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026





