Italia Pertimbangkan Revisi Exit Tax 26 Persen Bagi Pengembara Digital

Pemerintah Italia membuka ruang revisi pajak keluar 26 persen setelah tekanan dari para penasihat kekayaan. Kebijakan ini diprotes karena dianggap mengurangi daya tarik bagi investor asing dan pengembara digital.

Pemerintah Italia mulai melunak terkait rencana pengenaan pajak 26% terhadap keuntungan investasi orang kaya yang memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri. Kebijakan yang semula dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara itu kini berpotensi diubah setelah menuai kritik karena dinilai dapat membuat Italia kehilangan daya tarik bagi para pemilik kekayaan besar. Wakil Menteri Ekonomi Italia Maurizio Leo mengatakan pemerintah terbuka untuk mempertimbangkan berbagai usulan perubahan terhadap kebijakan pajak keluar atau exit tax tersebut.

Kebijakan Revisi Exit Tax Italia 26 Persen

Wakil Menteri Ekonomi Italia Maurizio Leo secara resmi menyatakan sikap kelonggaran terhadap aturan pajak keluar yang kontroversial ini. Ia mengonfirmasi bahwa pemerintah bersedia mempertimbangkan usulan untuk memperbaiki exit tax. Leo menekankan bahwa mereka selalu terbuka untuk berdialog dengan para pemangku kepentingan terkait masalah ini. Namun, dia tidak merinci perubahan apa yang mungkin akan dilakukan pemerintah secara spesifik.

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Langkah ini menandakan pergeseran sikap strategis dari pemerintah pusat dalam menangani isu perpajakan elite keuangan. Sebelumnya, kebijakan ini dianggap kaku dan berpotensi menghambat aliran modal. Kini, otoritas pajak mencoba mencari keseimbangan antara penerimaan negara dan menjaga ekosistem investasi yang sehat.

Kritik Pakar Pajak Terhadap Dampak Ekonomi

Rencana pengenaan exit tax tersebut masuk dalam rancangan anggaran Italia tahun depan yang diumumkan Perdana Menteri Giorgia Meloni pada bulan lalu. Dalam proposal tersebut, pemerintah berencana mengenakan pajak sebesar 26% atas keuntungan modal dari investasi keuangan milik individu yang nilainya minimal 800.000 euro atau sekitar US$900.880, apabila mereka memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri. Rencana tersebut langsung memicu kritik dari penasihat kekayaan dan pakar pajak.

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Mereka menilai kebijakan itu berpotensi mengurangi daya tarik Italia bagi kalangan berduit, sekaligus membalikkan upaya pemerintah-pemerintah sebelumnya yang berusaha menarik orang kaya dan investor asing untuk menetap di negara tersebut. Lembaga think tank berhaluan pasar bebas, Istituto Bruno Leoni, bahkan menyebut kebijakan itu sebagai pajak kekayaan terselubung yang tidak transparan. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Italia Matteo Renzi menilai rencana tersebut menyia-nyiakan upaya selama satu dekade untuk menarik modal asing ke Italia.

Kritik terhadap rencana tersebut juga datang dari konsultan pajak yang menangani klien-klien kaya di Italia. Mereka berargumen bahwa insentif yang sudah ada justru akan kehilangan nilainya jika aturan baru ini diterapkan secara tegas. Ketidakpastian regulasi menjadi ancaman utama bagi stabilitas keuangan para investor tingkat tinggi yang aktif di pasar Italia.

Dampak Bagi Investor Asing Dan Skema Insentif

Selama ini, Italia justru menawarkan berbagai insentif pajak untuk menarik individu berpenghasilan tinggi agar memindahkan domisili pajaknya ke negara tersebut. Salah satu skema memungkinkan orang kaya yang memindahkan domisili pajaknya ke Italia membayar pajak tetap sebesar 300.000 euro per tahun atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Selain itu, terdapat skema insentif pajak tersendiri untuk mendorong warga Italia yang tinggal di luar negeri agar kembali ke Tanah Air.

Antonio Tomassini, pengacara dari firma hukum DLA Piper di Milan, mengatakan rencana exit tax tersebut telah memicu kekhawatiran di kalangan kliennya. Ia mencatat bahwa setiap klien yang telah dihubunginya mengalami kegelisahan akibat rumor dan draf kebijakan ini. Tomassini menyatakan bahwa bahkan sekadar pembahasan mengenai langkah-langkah seperti ini telah menciptakan ketidakpastian di kalangan investor.

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Menurut Tomassini, pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa aturan tersebut tidak akan berlaku bagi orang-orang yang telah memindahkan domisili pajaknya ke Italia dengan memanfaatkan rezim pajak khusus. Hal ini penting agar masa insentif mereka tidak terpotong secara tiba-tiba. Perlindungan hukum bagi peserta skema lama menjadi tuntutan utama dari komunitas profesional pajak.

Revisi Anggaran Fiskal Dan Langkah Selanjutnya

Rencana exit tax tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan fiskal Italia yang juga menyasar perusahaan keuangan dan energi. Dalam rancangan anggaran tahun depan, pemerintah PM Meloni memasukkan kenaikan pajak senilai 6,6 miliar euro bagi perusahaan keuangan dan energi. Sebagai bagian dari paket tersebut, pemerintah juga menggandakan pajak transaksi keuangan yang sudah berlaku untuk menambah penerimaan negara sebesar 1,38 miliar euro per tahun.

Profesor Kebijakan Ekonomi dari University of Bari, Nicola Daniele Coniglio, menilai pengenaan pajak terhadap orang kaya sejalan dengan arah kebijakan anggaran pemerintah yang meminta kontribusi lebih besar dari perbankan dan individu beraset besar. Namun, ia juga memberikan kritik konstruktif mengenai proses perumusannya. Coniglio menyatakan bahwa kebijakan ini tidak dirancang dengan sangat matang karena tidak ada pemberitahuan atau diskusi sebelumnya.

Kini, semua mata tertuju pada hasil dialog antara pemerintah Italia dan para ahli pajak internasional. Keputusan akhir mengenai revisi tarif atau mekanisme exit tax akan menentukan arah kebijakan fiskal negara tersebut ke depan. Para investor akan menunggu kejelasan hukum untuk menyesuaikan strategi investasi mereka di Eropa Selatan.