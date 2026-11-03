Isyana Sarasvati Lafa Pratomo Jason Ranti Rilis Lagu Dogs Are Always True Kritik Media Sosial

Isyana Sarasvati, Lafa Pratomo, dan Jason Ranti merilis kolaborasi baru Dogs Are Always True. Lagu ini mengkritik riuhnya media sosial dan dampak AI pada dunia kerja.

Penyanyi Isyana Sarasvati berkolaborasi dengan produser Lafa Pratomo dan musisi Jason Ranti dalam lagu berjudul " Dogs Are Always True". Kolaborasi musik ini secara resmi dirilis di berbagai platform musik digital mulai Selasa tanggal 3 November 2026. Lagu tersebut menjadi fragmen kelima dari proyek extended play atau EP " Garis Tegak" yang dipimpin oleh Lafa Pratomo.

Ketiga musisi ini menyatukan pandangan untuk menanggapi keributan di media sosial. Isyana Sarasvati menyatakan bahwa ia merasa khawatir dengan lingkungan digital yang penuh dengan informasi tidak jelas kebenarannya. Ia mendorong audiens untuk lebih bijak dan jeli dalam menyaring konten.

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Konsep Digital dan Dampak Teknologi

Lafa Pratomo menjelaskan bahwa lagu ini menangkap curahan hati Jason Ranti mengenai fenomena yang dilihatnya di media sosial. Jason Ranti sebelumnya membagikan cerita tentang tetangganya yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pekerjaan tetangga tersebut digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Sementara itu, Jason Ranti merespons situasi ini dengan sikap santai. Ia bahkan mempertanyakan apakah lini masa perlu terus dipertanyakan dalam kondisi saat ini. Diskusi mendalam tentang isu ini memicu terciptanya lagu dengan nuansa unik dan reflektif.

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Posisi Musisi Terhadap Fenomena Online

Isyana Sarasvati menambahkan bahwa internet bergerak dengan sangat cepat dan menarik. Namun, ia merasa penting untuk terus berhati-hati dalam merespons setiap hal yang ada di dunia maya. Tujuannya adalah agar ia bisa berhenti menggulir layar atau scrolling tanpa henti.

Lafa Pratomo menggambarkan internet sebagai ruang yang sibuk dan berisik. Ia menyoroti kondisi serba kacau yang sering terjadi di ruang digital saat ini. Ketiga musisi ini sepakat bahwa fenomena daring membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas.

Ekspresi Kreatif dan Dukungan Industri

Lagu ini menampilkan sajian musik yang tidak biasa dengan elemen rap. Isyana Sarasvati dan Jason Ranti tampil membawakan rap dengan iringan musik electro-pop yang ringan. Lagu ini juga dilengkapi dengan chorus reflektif tentang perasaan manusia di era modern.

Untuk judulnya, Jason Ranti memberikan penjelasan yang menggelitik. Ia menyebut bahwa banyak manusia yang penipu, namun tidak semuanya demikian. Sebagai bagian dari EP "Garis Tegak", lagu ini melengkapi deretan kolaborasi tidak biasa lainnya dalam proyek tersebut.

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Perjalanan Produksi dan Dukungan Studio

Setelah 12 tahun terakhir, Lafa Pratomo akhirnya menampilkan karya pribadinya. Produser itu sebelumnya berperan dalam berbagai karya musisi ternama seperti Iwan Fals, Danilla, hingga Nadin Amizah. Kini ia menunggu waktu untuk "menunjukkan taring sendiri" lewat musik aslinya.

Proyek ini mendapat dukungan penuh dari KithLabo dan Syaip Studio. Sebelum lagu ini, EP "Garis Tegak" sudah menghadirkan kolaborasi dengan Feby Putri, Matter Mos, Nadhif Basalamah, Hursa, The Jansen, Bilal Indrajaya, Ari Lesmana, dan White Chorus. Lagu "Dogs Are Always True" telah tersedia untuk dinikmati publik secara luas.