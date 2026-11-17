Wacana pelarangan total rokok elektronik memicu kekhawatiran 1 juta jiwa kehilangan mata pencaharian dan Rp31 triliun investasi negara yang sah secara hukum.

Wacana pelarangan total terhadap industri rokok elektronik di Indonesia telah memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku usaha, terutama setelah pemerintah memperkuat upaya pemberantasan narkotika dan perlindungan anak. Asosiasi penyelenggara industri ini sepakat menandatangani pakta integritas bersama sebagai bentuk komitmen untuk mencegah penyalahgunaan produk tersebut tanpa mengancam keberlangsungan ekonomi legal di dalamnya.

Pakta Integritas Mencegah Penyalahgunaan

Langkah proaktif ini ditandatangani oleh lima asosiasi utama yang mencakup produsen, retailer, dan konsumen, yaitu Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, Asosiasi Retail Vape Indonesia, Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia, Asosiasi Pekerja Vape Indonesia, dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia. Melalui pakta ini, para pihak menyatakan dukungan penuh terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan upaya mencegah akses produk kepada masyarakat yang berusia di bawah dua puluh satu tahun.

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Para penandatangan pakta berkomitmen untuk memperkuat kepatuhan industri serta pengawasan yang lebih ketat agar penegakan aturan berjalan tepat sasaran. Tujuan utama dari inisiatif kolaboratif ini adalah memastikan bahwa penindakan hukum tidak mengorbankan pelaku usaha dan pekerja yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara sah dan mematuhi regulasi pemerintah yang berlaku saat ini.

Dampak Ekonomi dan Struktur Ketenagakerjaan

Industri rokok elektronik memiliki rantai ekonomi yang kompleks dan melibatkan jutaan masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupan mereka pada sektor ini. Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia Enggar Dwi menjelaskan bahwa ekosistem ini menyerap lebih dari seratus lima puluh ribu tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai mata rantai usaha.

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Rantai ketenagakerjaan ini dimulai dari sektor hulu seperti produksi bahan baku hingga hilir yang mencakup pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung lainnya. Tekanan besar terhadap industri ini secara langsung berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup para pekerja dan keluarga mereka yang bergantung pada penghasilan dari kegiatan ekonomi legal tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan laporan asosiasi, terdapat lebih dari tujuh ribu pelaku usaha yang terdiri dari produsen dan toko ritel dengan nilai investasi mencapai tiga puluh satu triliun rupiah. Penerimaan cukai diproyeksikan mencapai dua koma delapan triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh lima, sementara nilai ekspor mencapai sekitar lima ratus delapan belas juta dolar Amerika Serikat.

Peringatan Hilangnya Mata Pencaharian

Enggar Dwi menekankan bahwa tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor pekerjaan lain dalam waktu singkat jika industri ini dihentikan. Ia memperingatkan bahwa upaya menyelesaikan satu persoalan regulasi justru berisiko menimbulkan masalah baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya angka pengangguran yang bertentangan dengan prioritas pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Budiyarto menyatakan bahwa isu pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini beroperasi secara legal. Ia mengajak pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang mencari nafkah secara sah dan mematuhi aturan, serta mendukung penindakan tegas terhadap penyalahgunaan tanpa menghukum pelaku yang taat hukum.

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Tuntutan Perlindungan bagi Pelaku Usaha Ritel

Dampak nyata sudah mulai dirasakan oleh para pedagang dan pelaku usaha ritel yang menghadapi penolakan perpanjangan sewa atau bahkan diminta mengosongkan tempat usaha akibat tekanan publik. Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkap bahwa banyak teman sejawatnya yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun toko kini terancam kehilangan tempat kerja.

Fachmi menegaskan bahwa bagi para retailer, penjualan rokok elektronik adalah satu-satunya usaha utama untuk mencari nafkah dan menopang ekonomi keluarga. Ia memohon agar pemerintah tidak menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal yang melakukan pelanggaran, karena hal tersebut akan merugikan masyarakat yang selama ini menjalankan bisnis dengan jujur dan sesuai hukum.