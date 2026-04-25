Isu Dana Negara Menipis Tidak Benar, Kondisi Fiskal Indonesia Tetap Aman

Pemerintah menegaskan bahwa kabar mengenai sisa dana negara yang hanya Rp 120 triliun adalah tidak benar. Kondisi fiskal Indonesia masih dalam posisi aman dengan ruang keuangan yang memadai dan mendapat apresiasi positif dari investor internasional.

Kabar yang beredar mengenai sisa dana negara yang hanya tersisa Rp 120 triliun dan akan segera habis adalah tidak benar. Hal ini ditegaskan oleh Purbaya, yang meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran terkait kondisi fiskal negara.

Pemerintah meyakinkan bahwa masih memiliki ruang keuangan yang memadai untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan. Purbaya menjelaskan bahwa angka Rp 120 triliun yang menjadi perbincangan sebenarnya merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di Bank Indonesia, bukan representasi dari keseluruhan sisa kas negara. Sebagian besar dana negara, sekitar Rp 300 triliun, ditempatkan di sektor perbankan dalam bentuk deposito yang dapat dicairkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Penempatan dana ini bukan hanya sekadar penyimpanan, melainkan merupakan strategi pemerintah untuk menjaga likuiditas dan mendukung penyaluran kredit di sektor perbankan. Dengan adanya tambahan likuiditas, diharapkan kredit dapat berjalan lancar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bunga dari deposito tersebut juga dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk program-program pemerintah. Purbaya juga menyampaikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mendapat apresiasi positif dari investor internasional saat kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Investor menilai posisi fiskal Indonesia tetap kredibel dan stabil, termasuk dalam pengelolaan defisit anggaran dan keberlanjutan pembiayaan negara. Mereka tidak lagi mempertanyakan isu-isu terkait defisit atau stabilitas ekonomi Indonesia, karena pemerintah telah memberikan kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga memberikan penilaian yang sama, tidak lagi menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan defisit atau risiko keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meyakinkan para investor dan lembaga internasional mengenai komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Kepercayaan ini sangat penting untuk menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan APBN. Dengan demikian, pemerintah menegaskan kembali bahwa kondisi keuangan negara dalam keadaan aman dan terkendali.

Isu mengenai menipisnya kas negara adalah tidak benar dan bertujuan untuk menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta memastikan bahwa dana negara digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.

tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dana Negara APBN Fiskal Investasi Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

