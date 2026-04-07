Istri Wakil Ketua DPRD Jabar Diperiksa KPK: Pertanyaan, Penggeledahan, dan Potensi Pemanggilan Ulang

KPK memeriksa istri Wakil Ketua DPRD Jabar, Setyowati Anggraini Saputro, terkait kasus suap ijon proyek di Bekasi. Penggeledahan dan potensi pemanggilan ulang Ono Surono juga menjadi sorotan. Berita ini mencakup temuan uang, dokumen, dan pengakuan terkait intimidasi.

Setyowati Anggraini Saputro, istri dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono, telah selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Pemeriksaan ini terkait dengan kasus suap ijon proyek yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Kuasa hukum Setyowati, Parlindungan Sihombing, mengungkapkan bahwa kliennya dicecar dengan 16 pertanyaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Parlindungan, berfokus pada beberapa isu pokok, seperti pengenalan terhadap pihak-pihak terkait dan asal-usul barang bukti yang disita selama penggeledahan. Parlindungan menyatakan bahwa kliennya telah memberikan penjelasan yang jelas terkait hal tersebut. Selain itu, Parlindungan juga telah mengajukan permohonan untuk mengambil kembali barang-barang yang disita saat penggeledahan, namun penyidik KPK menyarankan agar permohonan resmi diajukan terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa proses hukum masih berjalan dan KPK terus mengumpulkan bukti untuk menguatkan kasus suap ijon proyek tersebut.\Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Ono Surono di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 1 April 2026. Hasil penggeledahan tersebut mengungkapkan temuan berupa uang ratusan juta rupiah, sejumlah dokumen, dan barang bukti elektronik. KPK kemudian melanjutkan penggeledahan ke rumah lainnya di Indramayu. Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mengungkap dugaan aliran dana yang mengalir ke Ono Surono dari tersangka kasus suap ijon proyek di Bekasi, yang dikenal dengan inisial SRJ atau Sarjan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengindikasikan bahwa kemungkinan pemanggilan kembali terhadap Ono Surono terbuka, terutama jika ditemukan bukti-bukti baru dari hasil penggeledahan di Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa KPK serius dalam mengungkap kasus ini dan akan terus mengembangkan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Sementara itu, isu lain juga muncul, seperti kritik dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, terhadap pengaturan kewenangan penyadapan dalam KUHAP baru yang dianggap terlalu sempit. Selain itu, muncul pengakuan mencengangkan dari Setyowati Anggraini Saputro terkait intimidasi dan CCTV, yang diungkapkan melalui kuasa hukumnya. Hal ini menambah kompleksitas kasus dan menunjukkan adanya potensi tekanan atau gangguan terhadap saksi atau pihak terkait.\Dalam perkembangan berita lainnya, beberapa isu lain juga menjadi perhatian publik. Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Di bidang olahraga, Oscar Piastri menyatakan keyakinannya bahwa dominasi Mercedes dalam ajang F1 GP Jepang 2026 masih bisa dikalahkan. Sementara itu, berita lain menyoroti berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kasus Hendrik Irawan yang kembali menjadi sorotan publik karena parkir sembarangan. Jadwal Final Four Proliga 2026 Seri Solo juga menjadi perhatian dengan adanya pertandingan besar antara Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska. Bung Ropan mencurigai langkah PSSI dalam proses naturalisasi pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Di pasar modal, IHSG menunjukkan fluktuasi jelang keputusan FTSE Russell, sementara di dunia sepak bola, Elkan Baggott dan pemain Timnas Indonesia lainnya menghadapi tantangan dalam karir mereka. Selain itu, nama Pascal Struijk mendapat sorotan positif setelah tampil sebagai pahlawan bagi Leeds United. Terakhir, Kepala DPMPTSP Jabar mengungkapkan masalah perizinan SMK IDN di tiga kampus di wilayah Bogor





