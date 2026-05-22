Diduga Disusun Rapi, Istri Tahanan Bantu Skenario Kaburnya Suami Usai Sidang. Pelaku YH membuntuti mobil tahanan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah tanpa nomor polisi. Setelah tahanan kembali ke Rutan usai sidang, YH kembali membuntuti mobil tahanan. Begitu tiba di rutan, lima tahanan berusaha kabur, dua tahanan kembali tertangkap dan tiga lainnya berhasil melarikan diri. Petugas rutan menangkap Anwar namun dilawan sehingga petugas mengalami luka lebam di dada dan lengan kiri. Kemudian terdakwa Anwar menghentikan motor warga dan menaiki motor itu.

Diduga Disusun Rapi, Istri Tahanan Bantu Skenario Kaburnya Suami Usai Sidang Orang yang diduga terlibat adalah YH, kakak beradik dari terdakwa Anwar, yang berperan membantu lima tahanan untuk membawa motor warga dan melarikan diri, dan ZH, istrinya yang mengatur situasi agar suaminya dapat lolos saat melarikan diri.

Tersangka YH dan ZH dijerat Pasal 349 Huruf B juncto Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pembantuan terhadap kejahatan khusus dengan ancaman tujuh tahun penjara





