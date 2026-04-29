Istri dan Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Terjerat Kasus Pencucian Uang

Bareskrim Polri mengungkap hasil pemeriksaan awal istri dan anak bandar narkoba Koko Erwin dalam kasus dugaan pencucian uang terkait peredaran narkotika. Terungkap aliran dana dari Koko Erwin ke rekening istri dan anaknya, serta pembelian aset menggunakan dana tersebut.

jpnn.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah merilis hasil pemeriksaan awal terhadap istri dan anak-anak dari bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin , terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ( TPPU ) yang berhubungan dengan kasus peredaran narkotika.

Istri Koko Erwin, yang berinisial VVP, serta kedua putranya, HSI dan CA, telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Jakarta. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal terhadap VVP, sumber dari seluruh transaksi keuangan yang tercatat dalam rekening bank milik VVP selama periode 2025 hingga 2026 berasal dari Koko Erwin. Hal ini mengindikasikan adanya aliran dana yang tidak sah dan upaya untuk menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari kegiatan ilegal.

VVP mengakui bahwa ia menyerahkan rekening pribadinya untuk digunakan oleh Koko Erwin dalam melakukan transaksi keuangan. Penggunaan rekening pribadi ini bertujuan untuk mengaburkan jejak dana dan mempersulit proses penelusuran oleh pihak berwajib. Selain itu, terungkap pula bahwa aset yang diperoleh VVP setelah menikah dengan Koko Erwin adalah sebuah rumah yang terletak di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rumah tersebut diduga dibeli menggunakan dana hasil dari peredaran narkotika.

Koko Erwin juga pernah menitipkan sebuah mobil kepada VVP hingga Maret 2026, yang semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan VVP dalam kegiatan pencucian uang. Mobil ini kemungkinan digunakan untuk keperluan operasional jaringan narkoba atau sebagai alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan awal terhadap HSI, yang merupakan salah satu anak Koko Erwin, mengungkapkan bahwa Erwin pernah meminta nomor rekening HSI untuk melakukan transfer sejumlah uang. Permintaan ini menunjukkan bahwa Koko Erwin memanfaatkan rekening anaknya untuk melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Setelah menerima transfer dana tersebut, HSI diperintahkan oleh Koko Erwin untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa aset. Aset-aset yang dibeli tersebut meliputi dua unit gudang dan tiga unit ruko. Pembelian aset ini diduga merupakan bagian dari upaya pencucian uang, di mana dana hasil kejahatan diinvestasikan ke dalam aset-aset yang tampak legal. Menurut keterangan HSI, gudang yang dibelinya atas namanya diberikan izin oleh Koko Erwin untuk digunakan.

HSI kemudian menggunakan gudang tersebut untuk menjalankan usaha pertanian, khususnya dalam bidang pestisida dan pupuk. Penggunaan gudang untuk usaha pertanian ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa aset tersebut diperoleh dari kegiatan bisnis yang sah, sehingga dapat mengelabui pihak berwajib. Namun, Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini untuk membuktikan bahwa aset-aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, penyidik juga akan menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening HSI dan memastikan bahwa seluruh aset yang dibeli dengan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemeriksaan terhadap VVP, HSI, dan CA merupakan bagian dari upaya Bareskrim Polri untuk membongkar jaringan pencucian uang yang terkait dengan kasus peredaran narkotika. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, karena dapat merusak perekonomian dan mengancam stabilitas negara.

Pencucian uang tidak hanya melibatkan pelaku kejahatan narkoba, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka, seperti keluarga dan teman. Oleh karena itu, Bareskrim Polri akan terus melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh jaringan pencucian uang dan menindak semua pihak yang terlibat. Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan bertindak tegas terhadap pelaku pencucian uang dan akan menyita seluruh aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Selain penyitaan aset, pelaku juga akan dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yang dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang berat. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi, dan Bareskrim Polri akan terus bekerja keras untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba dan kejahatan pencucian uang. Upaya penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Bareskrim juga akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri lebih lanjut transaksi keuangan yang mencurigakan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pertama di Kanada, Provinsi Ini bakal Larang Anak-Anak Akses Medsos dan Chatbot AIProvinsi ini akan menjadi yang pertama di Kanada dalam memberlakukan pembatasan akses media sosial dan chatbot AI pada anak.

Read more »

Jangan Kaget, 2 Tipe Diabetes ini Bisa Terjadi pada Anak-AnakDiabetes tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kenali dua tipe diabetes dan gejala awalnya untuk deteksi dini dan pencegahan.

Read more »

Istri Cak Imin sebut Perempuan Berperan Bangun Generasi Unggul, Guru TK/PAUD Bertugas Bangun Karakter AnakPerempuan memiliki peran pentin dalam membangun generasi unggul. Perempuan mampu memberikan pemahaman literasi keuangan.

Read more »

Polri ungkap hasil pemeriksaan awal istri-anak Koko Erwin terkait TPPUDirektorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan hasil pemeriksaan awal istri dan anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias ...

Read more »

Terungkap Peran Istri dan 2 Anak Koko Erwin dalam Kasus TPPU NarkobaBareskrim Polri mengungkapkan hasil pemeriksaan awal istri dan anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin dalam kasus TPPU terkait peredaran narkoba.

Read more »

Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koko ErwinPolisi menyebut VVP selaku istri tersangka bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin, memberikan rekeningnya untuk digunakan sang suami.

Read more »