Istana Kepresidenan Dibuka untuk Anak Sekolah: Upaya Membangun Generasi Muda Indonesia

Pemerintah membuka Istana Kepresidenan bagi siswa sekolah sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda Indonesia. Program ini mencakup diskusi, tur istana, dan pengenalan sistem pemerintahan.

Subianto membuka lebar Istana Kepresidenan bagi anak- anak sekolah sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda Indonesia. Program “Istana untuk Anak Sekolah ” ini dimulai di Kompleks Istana Kepresidenan , Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026. Menteri Ara Ungkap Arahan Prabowo soal Temuan Lahan KAI yang Dikuasai Pihak Lain.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, yang juga tercermin melalui berbagai program prioritas seperti makan bergizi, renovasi sekolah, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan guru. "Salah satu program terbesar Bapak Presiden adalah investasi membangun dan membentuk generasi muda. Ada makan bergizi, ada renovasi sekolah, toilet, kita pasang TV digital pembelajaran. Kemudian ada sekolah rakyat, sekolah integrasi, sekolah Garuda, ada insentif dan kesejahteraan untuk guru dan lain sebagainya. Hari ini kita buka istana untuk anak-anak sekolah untuk generasi penerus bangsa," ujar Teddy. Dalam kegiatan "Istana untuk Siswa Sekolah", para pelajar diajak mengikuti diskusi dan tanya jawab, serta berkeliling istana untuk mengenal sejarah bangsa dan sistem pemerintahan. Para siswa juga diperkenalkan pada berbagai ruang penting di istana, termasuk tempat di mana keputusan strategis negara diambil. "Kita ajak mereka untuk melihat istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? Untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini," ungkapnya. Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa program ini tidak hanya dilaksanakan di Istana Merdeka dan Istana Negara, tetapi juga akan diperluas ke seluruh Istana Kepresidenan di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah-sekolah dari berbagai wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa, akan difasilitasi untuk mengikuti kegiatan ini. "Kita punya delapan, nanti masing-masing istana kita buka untuk anak sekolah juga. Untuk yang di luar Jakarta ataupun juga di luar Pulau Jawa Nanti akan difasilitasi untuk ke sininya," jelasnya. Teddy pun mendorong sekolah-sekolah yang ingin mengikuti program "Istana untuk Siswa Sekolah" agar dapat mendaftarkan diri ke Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet. Nantinya, para pendaftar akan diatur untuk melakukan kunjungan ke Istana. Dengan dibukanya Istana Kepresidenan untuk anak sekolah, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan memberikan inspirasi bagi para siswa untuk meraih cita-cita setinggi mungkin





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Istana Kepresidenan Anak Sekolah Generasi Muda Pendidikan Prabowo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Korea Selatan Minta Maaf ke Korea Utara soal Pelanggaran Penggunaan DronePresiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, bersama Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, menyaksikan pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman antara kedua negara di Istana Kepresidenan Republik Korea pada Rabu siang waktu setempat.

Read more »

MUI Ungkap Dubes Iran Janji Tanker RI Bakal Dipermudah Lewat HormuzDubes Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, berkomitmen memudahkan kapal tanker Indonesia melewati Selat Hormuz.

Read more »

Presiden Prabowo Buka Lebar Istana ke Pelajar Sekolah, Ini Penjelasan Seskab TeddyPresiden Prabowo Subianto membuka lebar Istana Kepresidenan bagi anak-anak sekolah sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda Indonesia.

Read more »

Prabowo Buka Pintu Istana untuk Seluruh Pelajar di IndonesiaPemerintah mulai membuka akses Istana Kepresidenan bagi pelajar dari seluruh Indonesia dengan tujuan mengenalkan dunia pemerintahan kepada generasi muda sejak

Read more »

Para pelajar antusias sambut program 'Istana untuk Siswa Sekolah'Para pelajar untuk pertama kalinya dapat melihat langsung bagian dalam Istana Kepresidenan melalui program "Istana untuk Siswa Sekolah" yang digagas ...

Read more »

Detik-Detik Anak SMK 'Geruduk' Istana, Disambut-Dipandu Seskab TeddyProgram Istana untuk Anak Sekolah akan diperluas ke seluruh Istana Kepresidenan yang ada di Indonesia.

Read more »