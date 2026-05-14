Istana Kekuasaan Orban di Tengah Infrastruktur Ambruk

Kedok seorang autokrat biasanya tersingkap setelah jatuh dari kekuasaan, terutama ketika terungkap gaya hidup mewah yang selama ini tersembunyi. Ingatan publik masih merekam jelas kisah diktator Rumania Nicolae Ceausescu atau mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovych, ketika foto-foto toilet berlapis emas di kediaman mereka beredar luas. Gambar-gambar itu tertanam kuat dalam memori sejarah kolektif masyarakat.

Gambar-gambar itu tertanam kuat dalam memori sejarah kolektif masyarakat.sejak Senin (11/5/2026) malam sibuk mengunggah video di Facebook yang menampilkan tur ke kantor resmi Orban di Kastil Buda serta dua kementerian. Rekaman Magyar menampilkan ruang-ruang raksasa dengan fasilitas mewah, bangunan yang lebih menyerupai istana daripada kantor pemerintahan. Belum lagi koleksi seni yang memenuhi ruangan. Orban—yang kerap menyebut dirinya anak desa, ternyata menghiasi kantornya dengan hampir seratus lukisan bernilai tinggi.

Lukisan-lukisan itu dipilih langsung dari koleksi Galeri Nasional Hongaria, seolah memesan dari katalog seni pribadi. Di hadapan beberapa menteri yang mendampinginya dalam tur tersebut, Magyar menyebut suasana di Kastil Buda menghadirkan"nuansa Ceausescu". Dia juga bercerita tentang kunjungannya ke rumah sakit dan sekolah negeri yang kondisinya memprihatinkan. Salah satu video tur itu ditonton delapan juta kali hanya dalam sehari—angka yang nyaris menyamai jumlah penduduk Hongaria yang sekitar sepuluh juta jiwa.

Bagi pengamat luar, pertunjukan dari istana kekuasaan Orban di tengah ambruknya infrastruktur negara cendrung dipandang sebagai langgam populisme. Kemarahan atas budaya mewah elite politik membuncah, meski dipadu kelegaan karena kekuasaan yang dulu tak tersentuh akhirnya ditelanjangi di depan publik. Reaksi itu hanya bisa dipahami jika melihat kembali tahun-tahun panjang pemerintahan Orban yang bagi banyak warga dipenuhi kesewenang-wenangan, sikap arogan, dan kebijakan yang dianggap merendahkan masyarakat.

