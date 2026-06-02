Istana Jawaban Saran Dino tentang Perjalanan Luar Negeri Presiden Prabowo

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi saran mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal agar Presiden Prabowo mengurangi perjalanan luar negeri. Dalam video di Instagram, Teddy menjelaskan bahwa biaya ditanggung pribadi presiden, jumlah rombongan sudah dikurangi, dan frekuensi kunjungan dipengaruhi situasi global yang tidak stabil. Dia juga menyampaikan berbagai hasil konkret diplomasi selama 1,5 tahun terakhir, termasuk partisipasi BRICS, tarif UE 0 persen, investasi, bantuan Palestina, dan pembebasan WNI dari Israel. Teddy menegaskan bahwa diplomasi pribadi diperlukan untuk membangun kedekatan antar pemimpin dalam menghadapi kerentanan global.

Pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang meminta Presiden Prabowo Subianto mengurangi perjalanan luar negeri nya Menuai tanggapan dari Istana Merdeka. Respons tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Sekretaris Kabinet pada Senin 1 Juni 2026 malam.

Video berdurasi lebih dari enam menit itu mendapatkan respons besar dengan lebih dari 77 ribu likes, 26 ribu komentar, dan di-share lebih dari 11 ribu kali. Teddy menjelaskan bahwa pertama tama, masalah biaya perjalanan luar negeri telah ditanggung sepenuhnya oleh Presiden Prabowo secara pribadi, sehingga tidak ada beban anggaran negara. Dia juga menyinggung bahwa jumlah anggota rombongan perjalanan presiden telah dikurangi 50 persen, dari sekitar 120 orang menjadi hanya 50-60 orang per kunjungan.

Menurut Teddy, frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi dipengaruhi situasi global yang tidak stabil dan rawan krisis sejak Presiden Prabowo memulai Kepemimpinaannya, seperti konflik Ukraina-Rusia, ketegangan AS-Venezuela, serta situasi di Timur Tengah. Dalam kondisi seperti itu, Presiden perlu membangun hubungan dekat dengan pemimpin dunia头须nata dalam diplomasi yang dinamis, termasuk pertemuan mendadak yang tidak bisa diatur jauh-jauh hari. Teddy menegaskan bahwa kunjungan-kunjungan itu tidak hanya sekadar upacara seremonial, tetapi menghasilkan berbagai pencapaian konkret selama 1,5 tahun terakhir.

Antaranya adalah partisipasi Indonesia di BRICS, tarif 0 persen dari Uni Eropa setelah perjanjian yang lama terkatakan, investasi mencapai Rp 2430 triliun, penguatan pertahanan, pembangunan kampung haji di Arab Saudi, serta bantuan bagi Palestina melalui pengiriman bantuan dan bebasannya WNI yang ditahan Israel. Menurutnya, diplomasi apa pun, terpublikasi atau tidak, harus diukur dari hasilnya. Dia juga membantah tudingan bahwa pertemuan dengan pemimpin lain bisa disederhanakan hanya untuk efisiensi, karena menentukan agenda tetap hak presiden.

Ucapan Teddy ini menegaskan pendekatan diplomasi aktif dan personal Presiden Prabowo di tengah tantangan global





