Istana Buka Suara Soal Isu Penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara

Pemerintah menanggapi isu peleburan Kementerian BUMN ke Danantara. Menteri Sekretaris Negara memberikan pernyataan terkait kemungkinan penggabungan tersebut.

Sabtu, 20 September 2025 07:00 WIB\Isu mengenai kemungkinan penggabungan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara ) semakin mencuat. Istana Kepresidenan pun memberikan tanggapan terhadap isu peleburan tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Kementerian BUMN kemungkinan besar tidak akan dilebur ke dalam Danantara .

Hal ini ditegaskan oleh Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada rencana konkret terkait peleburan tersebut dan meminta agar masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan final.\Namun demikian, Prasetyo juga membuka kemungkinan bahwa penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara dapat terjadi dalam jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa semua opsi masih dalam tahap kajian dan diskusi mendalam. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk efisiensi pengelolaan dan perbaikan manajemen perusahaan-perusahaan pelat merah. Menurut Prasetyo, Danantara selama ini telah memainkan peran penting dalam pembinaan dan perbaikan manajemen BUMN. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama di balik wacana penggabungan tersebut. Proses penggabungan sendiri bukanlah hal yang sederhana dan memerlukan kajian mendalam serta diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil kajian komprehensif dan pertimbangan matang dari pemerintah.\Rumor mengenai peleburan Kementerian BUMN ke Danantara mencuat setelah terjadinya perubahan dalam struktur kabinet, yaitu ketika Erick Thohir dipindahtugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dari posisi Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Perubahan ini kemudian memicu spekulasi tentang masa depan Kementerian BUMN. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa pengelolaan sebagian besar BUMN di Indonesia saat ini memang berada di bawah naungan BPI Danantara. Sementara itu, posisi Menteri BUMN yang ditinggalkan Erick Thohir untuk sementara waktu dijabat oleh Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Dony sendiri menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan sekaligus Chief Operational Officer (COO) di Danantara. Ketika dimintai keterangan terkait rencana peleburan tersebut, Dony menyatakan bahwa ia belum menerima arahan atau mandat untuk penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara. Ia menyampaikan hal ini setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Jumat malam. Dony menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembahasan mengenai penggabungan Kementerian BUMN ke Danantara. Laporan yang ia sampaikan kepada Presiden Prabowo lebih fokus pada perkembangan kinerja di Danantara serta proses serah terima jabatan di Kementerian BUMN





detikfinance / 🏆 18. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Kementerian BUMN Danantara Peleburan Prabowo Subianto Erick Thohir

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Istana Bilang BeginiJPNN.com : Mensesneg Prasetyo hadi menjawab begini terkait kabar yang berhembus bahwa Kementerian BUMN yang ditinggalkan Erick Thohir akan dilebur ke Dananta

Baca lebih lajut »

Kementerian BUMN Berpeluang Digabung ke Danantara, Istana Sebut Masih Dikaji'Memang ada kemungkinan, tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi. Ada kemungkinan,' kata Prasetyo.

Baca lebih lajut »

Istana Ungkap Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur ke DanantaraMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi buka suara soal kemungkinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilebur ke Danantara.

Baca lebih lajut »

Istana Ungkap Potensi Kementerian BUMN Dilebur dengan DanantaraMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi peluang penggabungan antara Kementerian BUMN dengan Danantara.

Baca lebih lajut »

Istana Sebut Kementerian BUMN Kemungkinan Dilebur dengan DanantaraJPNN.com : Prasetyo Hadi membuka kemungkinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilebur ke Danantara

Baca lebih lajut »

Istana Benarkan Ada Wacana Peleburan Kementerian BUMN & DanantaraMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa ada wacana peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara.

Baca lebih lajut »