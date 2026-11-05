ISSI Anjlok 45% di 2026, Sektor Syariah Lain Tumbuh Positif

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) turun 45,10% hingga Oktober 2026, namun OJK mencatat pertumbuhan positif pada pembiayaan bank syariah dan sukuk korporasi.

Kinerja pasar saham syariah Indonesia mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun 2026, ditandai dengan anjloknya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebesar 45,10 persen secara year to date. Penurunan tajam ini tercatat hingga Oktober 2026 dan terjadi sejalan dengan tekanan yang juga melanda Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di pasar reguler.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Hernawan Bekti Sasongko, mengonfirmasi tren penurunan tersebut dalam konferensi pers virtual pada Kamis (5/11/2026). Ia menjelaskan bahwa industri keuangan syariah mengalami tekanan serupa dengan IHSG, yang menyebabkan kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia secara kumulatif masih berada dalam zona merah.

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Data Penurunan Capitalisasi Pasar ISSI

Berdasarkan data resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dirilis hingga Oktober 2026, nilai level ISSI tercatat berada di angka 169,42. Posisi ini menunjukkan penurunan drastis dibandingkan dengan penutupan pada Desember 2025 yang mencapai level 308,61. Penurunan fundamental ini juga tercermin dari menyusutnya kapitalisasi pasar saham syariah secara keseluruhan.

Per Oktober 2026, total kapitalisasi pasar saham syariah tercatat sebesar Rp4.304,17 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2025 yang mencapai Rp8.971,68 triliun. Meskipun terjadi penurunan tajam, pangsa pasar saham syariah terhadap total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia masih bertahan di level 48,80 persen hingga akhir Oktober.

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Jumlah emiten yang masuk dalam kategori saham syariah tercatat sebanyak 579 saham, yang tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa struktur jumlah emiten syariah tetap stabil, meskipun valuasi pasar dari masing-masing saham tersebut mengalami koreksi harga yang cukup dalam sepanjang tahun berjalan.

Pertumbuhan Positif Sukuk dan Reksa Dana Syariah

Di tengah tekanan berat pada pasar saham, instrumen keuangan syariah lainnya justru mencatatkan pertumbuhan yang positif dan menjanjikan. OJK mencatat bahwa outstanding sukuk korporasi mencapai Rp100,07 triliun pada Oktober 2026. Angka ini meningkat sebesar 13,44 persen secara year to date dibandingkan posisi Desember 2025 yang sebesar Rp88,21 triliun.

Pangsa pasar sukuk korporasi tercatat sebesar 17,62 persen dari total pasar, menunjukkan kepercayaan yang terus tumbuh terhadap instrumen utang syariah. Selain itu, pengelolaan investasi syariah melalui reksa dana juga menunjukkan tren pertumbuhan. Asset Under Management atau AUM reksa dana syariah tercatat sebesar Rp85,04 triliun dengan pangsa pasar 13,71 persen.

Secara year to date, AUM reksa dana syariah tumbuh sebesar 1,92 persen. Pertumbuhan ini menandakan bahwa investor masih mengalokasikan dana mereka ke instrumen reksa dana syariah meskipun volatilitas harga saham di pasar modal masih tinggi. Hal ini mencerminkan diversifikasi strategi investasi yang dilakukan oleh pelaku pasar.

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Ekspansi Pembiayaan Perbankan Syariah Dua Digit

Sektor perbankan syariah juga menunjukkan ketahanan dengan mencatatkan pertumbuhan pembiayaan yang masih berada di kisaran dua digit. Hingga September 2026, total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp757,32 triliun atau tumbuh sebesar 12,05 persen secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan dana pihak ketiga yang mencapai 7,48 persen secara tahunan menjadi Rp853,75 triliun.

Total aset perbankan syariah hingga periode tersebut mencapai Rp1.108,45 triliun dengan pangsa pasar sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja industri keuangan syariah bersifat bervariasi. Ketika pasar saham syariah mengalami tekanan, sektor pembiayaan dan sukuk masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang solid.

Di sektor lain, dana yang dihimpun melalui securities crowdfunding syariah mencapai Rp1.191,17 miliar, tumbuh 19,27 persen secara tahunan dengan pangsa pasar sebesar 57,07 persen. Data ini menegaskan bahwa ekosistem keuangan syariah terus berkembang dengan inovasi渠道 pendanaan baru, meskipun tantangan makroekonomi global tetap memberikan tekanan pada valuasi pasar saham.