ISSF dan Kemendes PDT Luncurkan CSR & PDB Awards 2026 untuk Perkuat Kemandirian Desa

ISSF dan Kemendes PDT resmi meluncurkan CSR & PDB Awards 2026 dengan standar penilaian baru yang berfokus pada program Asta Cita untuk mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

Indonesian Social Sustainability Forum ( ISSF ) kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia dengan meluncurkan ajang bergengsi CSR & PDB Awards 2026. Bekerja sama erat dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), kegiatan tahunan ini memasuki tahun kelima penyelenggaraannya dengan membawa semangat baru.

Mengusung tema besar Kontribusi Dunia Usaha dan Organisasi Lainnya dalam Mendukung Rencana Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia Demi Tercapainya Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045, ajang ini menjadi wadah strategis bagi perusahaan untuk menunjukkan peran aktif mereka dalam memperkuat kemandirian desa di seluruh pelosok nusantara. Ketua Umum ISSF, Dr. Sudarmanto, AAK, menjelaskan bahwa antusiasme dunia usaha terhadap ajang ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat sejak pertama kali dimulai pada tahun 2022 dengan partisipasi 66 perusahaan, angka tersebut melonjak drastis hingga mencapai 131 perusahaan pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, jumlah program yang diajukan pun mengalami pertumbuhan signifikan dari 92 program menjadi 137 program. Peningkatan ini membuktikan bahwa kesadaran korporasi akan pentingnya tanggung jawab sosial berkelanjutan semakin menguat, terutama dalam mendukung target nasional untuk mencetak lebih banyak desa mandiri yang memiliki dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat. Dalam penyelenggaraan tahun 2026 ini, terdapat perubahan mendasar pada mekanisme penilaian yang dilakukan oleh ISSF. Sudarmanto menegaskan bahwa pihaknya telah menaikkan standar kualitas program agar setiap investasi sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan benar-benar selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya bukan lagi sekadar penyaluran bantuan, melainkan memastikan bahwa efektivitas dana CSR mampu menjawab tantangan strategis nasional. Hal ini selaras dengan arahan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang secara resmi membuka acara ini di Jakarta. Beliau memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, termasuk BUMN dan sektor swasta, yang telah menjalankan program CSR secara tepat sasaran sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi warga desa. Selain menekankan pembangunan desa, kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah juga menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan wilayah binaan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjembatani kebutuhan desa dengan sumber daya yang dimiliki dunia usaha. Dengan standar yang lebih ketat dan arah kebijakan yang terintegrasi, CSR & PDB Awards 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremoni tahunan, melainkan menjadi motor penggerak transformasi perdesaan yang inklusif dan produktif guna mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang telah dicita-citakan bersama seluruh elemen bangsa





