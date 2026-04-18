Israel Tolak Gencatan Senjata Damai, Perluas Zona Keamanan; Trump Yakin Kesepakatan Tercapai

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak syarat Hizbullah untuk gencatan senjata damai dan berencana memperluas zona keamanan, sementara Presiden AS Donald Trump optimis kesepakatan akan tercapai. Informasi tambahan mengenai perubahan channel KompasTV dan kesiapsiagaan gempa Yogyakarta juga disajikan.

Langkah mundur tentara Israel dari wilayah Lebanon telah menjadi salah satu tuntutan utama Hizbullah sebagai prasyarat utama untuk mencapai gencatan senjata . Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap syarat-syarat lain yang diajukan oleh Hizbullah , terutama mengenai format gencatan senjata yang didambakan berupa perdamaian yang berkelanjutan.

Netanyahu justru mengindikasikan bahwa Israel berencana untuk memperluas zona keamanan yang dikelola oleh pasukannya. Zona ini akan memiliki cakupan geografis yang luas, membentang dari garis pantai Laut Mediterania hingga mencapai perbatasan dengan Suriah, menunjukkan niat Israel untuk memperkuat kontrol dan kehadiran militernya di wilayah tersebut. Keputusan ini tampaknya bertentangan dengan harapan yang sempat dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa Lebanon dan Israel akan mampu mencapai sebuah kesepakatan damai. Pada saat yang bersamaan, Trump juga menyatakan bahwa fokus utama Israel saat ini adalah "menangani" kelompok Hizbullah. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya tekanan diplomatik dan militer yang sedang berlangsung, di mana Amerika Serikat tampaknya mendukung pendekatan Israel dalam menghadapi Hizbullah, meskipun detail mengenai bentuk penanganan tersebut belum sepenuhnya jelas. Implikasi dari langkah-langkah Israel ini bisa sangat signifikan bagi stabilitas regional, mengingat sejarah konflik yang panjang antara kedua belah pihak. Penolakan Netanyahu terhadap konsep gencatan senjata damai untuk damai, serta rencananya untuk memperluas zona keamanan, menunjukkan bahwa solusi yang komprehensif dan permanen masih jauh dari tercapai. Sebaliknya, eskalasi ketegangan dan potensi konflik di masa depan tampaknya masih menjadi ancaman yang nyata. Perlu dicatat bahwa berita ini juga diselipi informasi terkait perubahan frekuensi siaran KompasTV. Mulai 1 Februari 2026, KompasTV akan berpindah channel ke Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Informasi ini penting bagi pemirsa setia KompasTV untuk tetap dapat mengakses berita dan informasi teraktual dari KompasTV. Selain itu, terdapat juga pemberitaan singkat mengenai dua isu terpisah yang disajikan sebagai #short. Pertama, mengenai status SP3 Rismon yang dinyatakan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap tersangka lainnya. Ini mengindikasikan bahwa meskipun satu pihak telah dihentikan penyidikannya, kasus tersebut masih berlanjut terhadap pihak lain. Kedua, siklus Megathrust yang memasuki fase akhir dan peringatan bagi Yogyakarta untuk bersiap menghadapi gempa berkekuatan magnitudo 8,7. Informasi ini menyoroti pentingnya kesiapsiagaan bencana di wilayah yang rawan gempa. Kembali pada isu utama, sikap Israel yang terkesan keras dalam negosiasi ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kemauan politik mereka untuk mengakhiri konflik secara mendasar. Penarikan pasukan hanya sebagai salah satu syarat dan penolakan terhadap bentuk perdamaian yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan pengaruh dan kendali strategis di wilayah perbatasan. Hal ini tentu akan memicu reaksi dari Hizbullah dan entitas regional lainnya, yang berpotensi mengarah pada ketidakstabilan yang lebih lanjut. Dinamika ini semakin kompleks dengan campur tangan Amerika Serikat yang tampaknya lebih condong pada pendekatan keamanan daripada solusi politik yang komprehensif. Fokus pada "menangani" Hizbullah, tanpa elaborasi lebih lanjut, bisa berarti berbagai macam strategi, mulai dari diplomasi yang diperkuat hingga opsi militer. Masa depan hubungan antara Israel dan Lebanon, serta peran Hizbullah dalam lanskap keamanan regional, akan sangat bergantung pada bagaimana negosiasi ini berkembang selanjutnya dan bagaimana berbagai pihak menafsirkan serta merespons tindakan satu sama lain. Ketidakjelasan mengenai parameter gencatan senjata dan rencana ekspansi zona keamanan Israel menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian yang stabil masih sangat panjang dan penuh tantangan, dengan risiko eskalasi yang selalu mengintai. Oleh karena itu, pemantauan ketat terhadap perkembangan di lapangan dan di meja perundingan menjadi sangat krusial untuk memahami arah konflik ini





