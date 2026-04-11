Israel Terus Perluas Permukiman di Tepi Barat: Kecaman Internasional Menggema

Persetujuan pembangunan permukiman baru oleh Israel di Tepi Barat memicu kecaman internasional, dengan tuduhan pelanggaran hukum internasional dan merusak upaya perdamaian. Keputusan ini, yang diambil secara 'rahasia' oleh pemerintah Israel, menambah jumlah permukiman yang telah disetujui sejak tahun 2022, menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara.

Militer Israel mengklaim pembongkaran rumah di kamp pengungsi Nur Shams, dekat Tulkarem, Tepi Barat , sebagai bagian dari upaya pemberantasan kelompok bersenjata Palestina , sebagaimana terlihat dalam foto yang diambil pada Rabu, 31 Desember 2025. Namun, tindakan ini hanyalah satu dari serangkaian keputusan kontroversial yang diambil pemerintah Israel yang memicu kecaman internasional.

Keputusan untuk menyetujui pembangunan permukiman baru di Tepi Barat, yang dilaporkan secara 'rahasia' oleh kelompok hak asasi manusia Israel Peace Now pada Kamis (9/4/2026), menjadi perhatian utama. Informasi ini kemudian menyebar luas di berbagai media Israel, memicu perdebatan sengit tentang pelanggaran hukum internasional dan dampaknya terhadap proses perdamaian.\Kantor Kepresidenan Palestina mengutuk keras rencana pembangunan permukiman tersebut, menyebutnya sebagai 'pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional'. Hingga saat ini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga bersuara, menegaskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki kedaulatan atas Wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. OKI menyatakan bahwa semua tindakan yang mengubah kondisi geografis dan demografis di wilayah tersebut dianggap tidak sah dan batal menurut hukum internasional. Persetujuan pembangunan 34 permukiman baru, menambah jumlah 68 permukiman yang telah disetujui sejak pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkuasa pada 2022, semakin memperburuk situasi. OKI memperingatkan tentang peningkatan kebijakan pembangunan permukiman, perampasan lahan, kekerasan oleh pemukim, serta upaya aneksasi dan penerapan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, yang berpotensi merusak solusi dua negara dan melanggar hak-hak rakyat Palestina.\Kecaman terhadap tindakan Israel tidak hanya datang dari Palestina dan OKI. Turki mengkritik keputusan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan resolusi PBB. Uni Eropa melalui juru bicaranya juga mengutuk keras tindakan sepihak Israel yang bertujuan memperluas kehadirannya di Tepi Barat, merujuk pada pendapat penasihat International Court of Justice yang menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar hukum. Uni Eropa mendesak Israel untuk membatalkan keputusan, mematuhi hukum internasional, dan melindungi warga Palestina. Kementerian Luar Negeri Swedia juga mengecam keras pembangunan permukiman, menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang merusak upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Media melaporkan bahwa kabinet keamanan Israel telah menyetujui pembangunan permukiman baru secara 'rahasia' dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Eyal Zamir bahkan memperingatkan bahwa kondisi militer Israel bisa terbebani dan kolaps akibat tambahan tugas untuk melindungi permukiman-permukiman tersebut. Lokasi permukiman yang disetujui mencakup wilayah di dalam lingkungan permukiman Palestina dan daerah terpencil yang jarang dijangkau oleh pasukan Israel, termasuk 10 pos yang sudah ada namun dinilai ilegal menurut hukum Israel. Perluasan permukiman ini, yang telah menjadi kebijakan utama Israel sejak 1967, terus berlanjut di bawah pemerintahan Netanyahu, memperburuk situasi di wilayah tersebut dan menghambat upaya penyelesaian konflik





