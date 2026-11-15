Israel Serang Jalur Gaza, Komandan Brigade Rafah Hamas Samir Abu Younis Tewas

Serangan udara Israel di Al-Mawasi, Jalur Gaza, menewaskan komandan Brigade Rafah Hamas Samir Abu Younis yang disebut terlibat serangan 7 Oktober 2023.

Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza dan menewaskan Samir Abu Younis, komandan Brigade Rafah yang baru diangkat oleh Hamas. Mengutip BBC pada Minggu (15/11/2026), serangan tersebut terjadi pada Sabtu (14 November 2026) di kawasan Al-Mawasi, Jalur Gaza bagian selatan. Israel menyebut Younis terlibat dalam perencanaan dan pengawasan serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.

Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengonfirmasi kematian Younis. Seorang pejabat lokal Hamas juga membenarkan kabar tersebut, sehingga identitas korban tidak lagi menjadi perdebatan antara kedua pihak yang terlibat.

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Mekanisme Serangan Udara di Al-Mawasi

Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan Samir Abu Younis di kawasan Al-Mawasi, wilayah yang berada di Jalur Gaza bagian selatan. Saksi mata di Gaza menyebut empat rudal menghantam sebuah tenda di kamp Al-Waha, kawasan yang sama.

Tenda tersebut menjadi tempat berlindung bagi ratusan warga Palestina yang mengungsi. Serangan itu memicu kebakaran di lokasi kejadian.

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Sumber medis di Rumah Sakit Nasser, Kota Khan Younis, mengatakan tiga orang yang terluka dibawa ke rumah sakit tersebut bersama satu jenazah. Data ini disampaikan dari sumber medis di lapangan dan belum dijelaskan lebih rinci dalam sumber berita.

Pernyataan Militer Israel dan Hamas

Militer Israel bersama badan keamanan Israel (ISA) menyatakan melalui pernyataan di Telegram bahwa pihaknya telah 'mengeliminasi' Younis. Israel Defence Forces (IDF) menyebut Younis sebagai salah satu tokoh sentral di jajaran pimpinan senior Hamas.

Menurut IDF, Younis berupaya memulihkan kekuatan Brigade Rafah dan organisasi Hamas. IDF juga menuduh Younis mengarahkan anggota brigade untuk melancarkan serangan teror terhadap warga sipil Israel serta pasukan IDF.

Israel menyatakan telah mengambil sejumlah langkah untuk meminimalkan dampak serangan terhadap warga sipil sebelum operasi dilakukan. Brigade Al-Qassam memiliki pandangan berbeda dan menyebut Younis terlibat sejumlah operasi penting serta menghadapi serangan militer Israel.

Hamas mengecam kematian Younis sebagai pembunuhan pengecut. Kelompok itu juga menyebut Younis sebagai salah satu komandan terpenting yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan serangan 7 Oktober 2023.

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Dampak Korban Sipil dan Gencatan Senjata

Younis yang berusia 53 tahun baru menjabat komandan Brigade Rafah sejak 15 September lalu. Ia menggantikan Nael Abu Obeid yang meninggal dunia.

Younis bergabung dengan sayap bersenjata Hamas pada 1991 dan sempat menduduki sejumlah posisi operasional senior sebelum diangkat menjadi komandan brigade. Latar belakang ini menjadi bagian dari klaim Israel dan Brigade Al-Qassam.

Serangan Hamas ke wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober 2023 menjadi pemicu perang Gaza terbaru. Dalam serangan tersebut, sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera.

Sejak perang berlangsung, lebih dari 74.650 orang dilaporkan tewas di wilayah Palestina, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza. Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah dicapai pada Oktober lalu, Israel masih melancarkan serangan sporadis ke Jalur Gaza.

Israel berdalih serangan tersebut menyasar sisa-sisa militan Hamas dan mengklaim memiliki hak untuk melakukannya berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata.