Israel meningkatkan pendudukan wilayah Gaza hingga 59 persen dan bersiap memulai kembali serangan militer meski gencatan senjata masih berlaku, memicu seruan akan solusi politik yang lebih kuat bagi Palestina.

Israel terus menunjukkan ambisinya dalam memperluas kontrol wilayah di Palestina . Berdasarkan laporan terbaru dari Radio Angkatan Darat Israel , wilayah pendudukan di Jalur Gaza kini telah mencapai angka 59 persen dari total luas wilayah tersebut.

Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan situasi sebelum gencatan senjata pada Oktober 2025, di mana Israel dilaporkan menguasai sekitar 53 persen wilayah. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, memberikan estimasi yang lebih tinggi, dengan menyatakan bahwa militer Israel sebenarnya telah menguasai lebih dari 60 persen wilayah pesisir Palestina.

Laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa pejabat militer senior Israel sedang mendesak agar pertempuran di Jalur Gaza segera dimulai kembali, dengan keyakinan bahwa momen saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk melumpuhkan Hamas sepenuhnya. Kesiapan militer Israel terlihat dari pergerakan pasukan yang mulai dikerahkan kembali. Laporan menyebutkan bahwa tentara Israel telah mengurangi jumlah kekuatan mereka di wilayah Lebanon selatan untuk kemudian mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Komando wilayah selatan dikabarkan telah merampungkan rencana operasional dan kini hanya menunggu perintah dari kepemimpinan politik untuk melancarkan serangan besar-besaran. Kondisi ini terjadi di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan oleh Israel, baik di Jalur Gaza maupun melalui serangan agresif di Tepi Barat.

Perlu diingat bahwa gencatan senjata sebelumnya diharapkan dapat mengakhiri penderitaan rakyat Gaza setelah dua tahun serangan brutal yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas, 172.000 lainnya luka-luka, serta penghancuran hampir 90 persen infrastruktur sipil yang sangat vital bagi kehidupan penduduk. Kekejaman yang terjadi tidak hanya menyasar target militer, tetapi secara sistematis menyerang warga sipil. Pemuda, wanita, anak-anak, bahkan jurnalis dan tenaga kesehatan tidak luput dari serangan mematikan, yang menunjukkan pengabaian total terhadap hukum humaniter internasional.

Pelanggaran gencatan senjata ini membuktikan bahwa solusi diplomatik yang ada saat ini tidak mampu memberikan perlindungan nyata bagi warga Palestina. Banyak pihak menilai bahwa akar permasalahan di tanah Palestina bukanlah sekadar perebutan kepemilikan tanah, melainkan ketiadaan kekuatan politik yang mampu melindungi umat Islam secara kolektif. Oleh karena itu, muncul aspirasi mengenai pentingnya persatuan umat Islam di seluruh dunia di bawah naungan Khilafah sebagai satu-satunya solusi untuk menghentikan genosida dan mengembalikan tanah Palestina kepada pemilik sahnya.

Dalam tinjauan sejarah Islam, konsep perlindungan menyeluruh ini telah terbukti efektif. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu’tashim Billah, ketika seorang muslimah di Ammuriyah dilecehkan dan meminta pertolongan, Khalifah segera merespon dengan mengerahkan pasukan besar untuk membela kehormatannya. Contoh lain terlihat pada ketegasan Sultan Abdul Hamid II yang menolak mentah-mentah upaya pembelian tanah Palestina oleh kelompok Zionis meskipun berada di bawah tekanan politik global yang luar biasa.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wilayah dan kehormatan umat memerlukan kepemimpinan politik yang memiliki kapasitas riil dan ketegasan, bukan sekadar pernyataan simbolis atau deklaratif di forum internasional. Pada akhirnya, realitas tragis yang menimpa rakyat Palestina merupakan dampak dari arsitektur kekuasaan global yang timpang dan tidak adil. Tanpa adanya entitas politik yang menerapkan Islam secara kafah, perjuangan membebaskan Palestina akan terus terhambat oleh kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Khilafah dipandang sebagai perisai yang mampu memobilisasi seluruh potensi umat dan mengomando jihad semesta untuk membungkam arogansi penjajah. Hanya dengan kepemimpinan yang benar, keamanan, keselamatan, dan kehormatan warga Palestina dapat terjamin, sehingga belenggu penjajahan yang telah berlangsung lama dapat benar-benar diruntuhkan dan kehidupan yang mulia dapat terwujud kembali di tanah Palestina





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gaza Israel Palestina Konflik Timur Tengah Kemanusiaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemnaker perluas peluang penempatan magang teknis ke Miyazaki JepangKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas peluang penempatan magang teknis Indonesia ke Miyazaki, Jepang melalui kerja sama dengan Pemerintah ...

Read more »

Komisi VII minta lembaga penyiaran perluas promosi siaran Piala DuniaKomisi VII DPR RI meminta kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, untuk memperluas promosi dan ...

Read more »

Ancaman! Iran Diambang Serangan Israel, Katz: Misi Kita Belum Selesai!Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan negaranya siap kembali mengambil tindakan terhadap Iran demi memastikan keamanan Israel

Read more »

Ketegangan Diplomatik Israel dan Pakistan: Saling Tuduh Kampanye Disinformasi dan Pelanggaran HAM BeratKonflik diplomatik antara Israel dan Pakistan memanas setelah Benjamin Netanyahu menuduh Islamabad melakukan kampanye anti-Israel, yang kemudian dibalas dengan pengungkapan dugaan penyiksaan massal di penjara Israel.

Read more »