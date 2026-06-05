Israel Merebut Beaufort Castle, Lokasi Strategis di Lebanon

Israel merebut kembali Beaufort Castle, sebuah benteng abad pertengahan di Lebanon, dan mengibarkan bendera Israel di lokasi tersebut. Perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebutnya sebagai 'tahap yang menentukan dan pergeseran yang menentukan dalam kebijakan kami'.

Rekaman video dari kamera tubuh serdadu Israel memperlihatkan sekumpulan tentara bergerak melalui reruntuhan sebuah benteng abad pertengahan di puncak bukit, lalu mengibarkan bendera Israel di lokasi tersebut.

Perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebutnya sebagai 'tahap yang menentukan dan pergeseran yang menentukan dalam kebijakan kami'. Israel telah memperluas pendudukannya atas wilayah Lebanon, dan langkah terbaru ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan berhenti. Militer Israel (IDF) memperingatkan lebih banyak warga untuk mengungsi dari wilayah Lebanon selatan. Sejarah Beaufort Castle tercermin dalam desainnya yang unik, menggabungkan arsitektur Perang Salib dengan elemen Islam Timur.

Lokasi ini disebut sebagai 'Beaufort', kata dalam bahasa Prancis kuno yang berarti 'benteng indah'. Beaufort Castle kembali menjadi sorotan pada paruh kedua abad ke-20, ketika konflik Arab-Israel meningkat dan Lebanon selatan menjadi garis depan. Setelah akhirnya merebut Beaufort pada 6 Juni 1982, Israel menggunakannya sebagai pos pengamatan yang dibentengi di dalam 'zona keamanan' Lebanon selatan hingga penarikan mundur pada tahun 2000. Bukit tempat Beaufort Castle berada punya titik pandang strategis atas Sungai Litani selama ratusan tahun.

Berdiri di atas bukit berbatu dekat Kota Arnoun, di Kegubernuran Nabatieh, benteng ini memberikan pandangan jauh ke wilayah Israel utara, dataran Lebanon selatan, serta ke Lembah Litani. Secara historis, siapa pun yang menguasai kastel tersebut dapat memantau jalan-jalan penting menuju selatan. Sehingga Beaufort Castle menjadi target bagi pihak-pihak yang bertikai dari Abad Pertengahan hingga era modern. Namun lorong batu yang sempit, ruangan yang dibentengi, tangki air, dan sumur memungkinkan petempur di dalam kastel itu untuk bertahan selama pengepungan.

Bagi Dr Lina Khatib, dari Program Kajian Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, pendudukan kembali Beaufort oleh Israel merupakan pukulan terhadap moral Hizbullah dan para pendukungnya.

'Perebutan Beaufort Castle menunjukkan bahwa Hizbullah tidak mampu mencegah Israel memperluas pendudukannya atas wilayah Lebanon,' katanya. Sebagai situs warisan yang dilindungi yang telah dipugar dan dibuka kembali untuk pengunjung dalam beberapa tahun terakhir, Beaufort secara luas dipandang sebagai bagian dari identitas sejarah dan budaya Lebanon. Pada Senin (01/07), juru bicara Uni Eropa, Anouar El Anouni, mengatakan: 'Kami menyerukan kepada Israel untuk menghentikan eskalasi militernya di Lebanon dan untuk menghormati kedaulatan serta integritas teritorial Lebanon.

' Cerita keluarga Kristen di Lebanon menemukan rumahnya hancur akibat serangan Israel melalui citra satelit - 'Akhirnya, warga sipil yang menanggung akibatnya'





BBCIndonesia / 🏆 42. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Beaufort Castle Lebanon Benjamin Netanyahu Hizbullah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putaran baru perundingan Israel-Lebanon digelar di ASPutaran baru perundingan Israel-Lebanon tingkat duta besar sedang berlangsung di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) di Washington DC, di tengah ...

Read more »

Israel melancarkan serangan militer ke Lebanon, menewaskan sembilan orang, termasuk tenaga medisSerangan militer Israel kembali mengguncang Lebanon, menewaskan sedikitnya sembilan orang, termasuk tenaga medis, dalam eskalasi terbaru yang menjangkau pinggiran ibu kota Beirut.

Read more »

Lebanon, Israel sepakati zona percontohan ekslusif militer LebanonLebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata yang rapuh dan membentuk "zona percontohan" yang memberikan Angkatan Bersenjata ...

Read more »

Hizbullah Tolak Kesepakatan Israel-Lebanon, Perdamaian Tinggal Mimpi?Konflik di Lebanon semakin rumit setelah Hizbullah menolak gencatan senjata yang disepakati pemerintah Lebanon dan Israel.

Read more »