Israel Langgar Gencatan Senjata, Gempur Kawasan Dahiyeh di Beirut Lebanon

Serangan udara Israel menghantam kawasan Dahiyeh di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, menandai pelanggaran gencatan senjata yang telah disepakati. PM Benjamin Netanyahu menegaskan serangan ini adalah respons terhadap tindakan kelompok teroris Radwan.

Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit Beirut, menyelimuti reruntuhan bangunan yang hancur total akibat serangan udara masif yang diluncurkan oleh militer Israel. Kawasan Dahiyeh, yang terletak di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, berubah menjadi medan puing-puing pada Rabu, 6 Mei 2026.

Serangan ini memicu guncangan hebat bagi stabilitas kawasan, terutama karena tindakan agresif ini terjadi hanya beberapa minggu setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah secara resmi diberlakukan sejak 17 April lalu. Penduduk setempat melaporkan suara ledakan yang memekakkan telinga, diikuti oleh runtuhnya beberapa gedung tempat tinggal dan fasilitas publik, yang meninggalkan trauma mendalam bagi warga sipil yang sebelumnya berharap perdamaian akan benar-benar terwujud. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka mengonfirmasi keterlibatan negaranya dalam operasi militer tersebut.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, adalah pihak yang memberikan perintah langsung untuk melakukan penyerangan udara tersebut. Alasan utama di balik serangan ini adalah tuduhan bahwa pasukan Radwan, unit elit dari Hizbullah, bertanggung jawab atas serangkaian penembakan di pemukiman warga Israel serta serangan yang melukai sejumlah personel militer Israel.

Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada teroris yang bisa kebal terhadap hukum dan menekankan konsep tangan panjang Israel yang mampu menjangkau target di mana pun mereka bersembunyi. Menurutnya, tindakan keras ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Israel untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga yang tinggal di wilayah Utara, dan ia memastikan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan jika ancaman terhadap kedaulatan Israel tetap ada. Dampak dari eskalasi ini tidak hanya terbatas pada wilayah Dahiyeh.

Serangan Israel juga meluas hingga ke Lembah Beka di bagian timur Lebanon, yang dilaporkan telah menyebabkan kematian empat orang warga. Penyerangan ke Dahiyeh menjadi momen krusial karena kawasan ini merupakan basis utama bagi penganut Syiah dan pusat kekuatan politik serta militer Hizbullah di Lebanon. Dengan menghantam jantung pertahanan lawan, Israel tampaknya ingin mengirimkan pesan intimidasi yang kuat, meskipun hal tersebut berarti harus mengorbankan perjanjian gencatan senjata yang baru saja ditandatangani.

Para pengamat internasional kini mempertanyakan efektivitas mediator dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah, mengingat betapa rapuhnya komitmen yang dibuat di atas kertas ketika ketegangan lapangan memuncak. Di saat yang bersamaan, ketegangan di Timur Tengah semakin memanas dengan adanya laporan mengenai serangan rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran ke arah Uni Emirat Arab. Laporan menyebutkan bahwa kilang minyak di Fujairah terbakar hebat setelah dihantam oleh rudal tersebut.

Situasi ini menunjukkan adanya pola konflik yang saling terkait antara poros Iran dan sekutunya, termasuk Hizbullah, dengan Israel dan beberapa negara Arab lainnya. Eskalasi yang terjadi secara simultan di Lebanon dan UEA mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sedang berada di ambang perang terbuka yang lebih luas.

Dunia internasional kini merasa khawatir bahwa rangkaian serangan balasan ini tidak akan berhenti, melainkan akan memicu reaksi berantai yang melibatkan kekuatan global, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dunia, terutama terkait distribusi energi dari kilang-kilang minyak di Teluk. Ketidakpastian kini menyelimuti masa depan Lebanon dan Israel. Apakah gencatan senjata 17 April masih memiliki arti, ataukah itu hanya jeda singkat bagi kedua belah pihak untuk mengumpulkan kekuatan baru?

Serangan di Dahiyeh dan Lembah Beka telah menghancurkan kepercayaan yang coba dibangun melalui jalur diplomasi. Sementara itu, serangan Iran ke UEA menambah lapisan kompleksitas baru dalam peta konflik regional. Komunitas internasional mendesak semua pihak untuk menahan diri, namun retorika keras dari Benjamin Netanyahu menunjukkan bahwa Israel tidak akan ragu untuk meningkatkan intensitas serangannya demi apa yang mereka sebut sebagai keamanan nasional.

Krisis kemanusiaan di Lebanon diprediksi akan semakin memburuk seiring dengan hancurnya infrastruktur sipil dan meningkatnya jumlah pengungsi internal yang melarikan diri dari zona tempur





