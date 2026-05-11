Israel-Iran Conflict: Netanyahu Warns of Ongoing Confrontation, Trump Rejects Iran's Proposal

The ongoing conflict between Israel and Iran has escalated, with Prime Minister Netanyahu warning of an ongoing confrontation and President Trump rejecting Iran's proposal. The conflict has had significant global implications, particularly after Iran closed the Strait of Hormuz, causing a spike in global energy prices.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu , menyatakan bahwa konfrontasi militer dengan Iran masih jauh dari kata usai. Masih ada materi nuklir, uranium yang diperkaya yang harus dikeluarkan dari Iran.

Masih ada situs pengayaan yang harus dibongkar, masih ada proksi yang didukung Iran, ada rudal balistik yang masih ingin mereka produksi... masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika didesak mengenai bagaimana cara AS dan Israel akan mengambil paksa materi nuklir tersebut, Netanyahu menjawab singkat namun provokatif. Pernyataan keras Netanyahu ini bertepatan dengan sikap tegas Presiden AS, Donald Trump, yang menolak proposal balasan dari Iran.

Perang ini sendiri telah berdampak luas secara global, terutama setelah penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang memicu lonjakan biaya energi dunia dan harga bahan bakar di Amerika Serikat. Tanggapan terbaru Iran gagal memenuhi poin-poin krusial yang diminta Washington terkait program nuklir. Status nuklir: Iran menolak tuntutan AS untuk menghancurkan fasilitas nuklirnya. Nasib uranium: Teheran mengusulkan agar sebagian uranium yang diperkaya diencerkan dan sisanya dikirim ke negara ketiga.

Namun, uranium tersebut harus dikembalikan jika AS keluar dari kesepakatan secara sepihak. Moratorium pengayaan: Iran setuju menghentikan pengayaan uranium, namun dalam durasi yang jauh lebih singkat daripada syarat 20 tahun yang diajukan AS. Pertukaran akses: Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas komersial asalkan AS menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel-Iran Conflict Benjamin Netanyahu Iran Nuclear Program Strait Of Hormuz Global Implications

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keliru: Video Iran Tampilkan Tentara Israel yang DitawanVideo yang beredar merupakan buatan akal imitasi dengan narasi keliru.

Read more »

Syarat Mutlak Iran Ikut Piala Dunia 2026 di Tengah Perang dengan Amerika Serikat dan IsraelPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Israel Dirikan Pangkalan Militer Rahasia di Irak demi Lawan IranApakah Irak mengetahui pangkalan militer Israel ini?

Read more »

Terkuak Cedera yang Dialami Pemimpin Tertinggi Iran, Begini Kondisi TerkininyaIni menjadi penjelasan pertama yang merinci cedera pemimpin tertinggi Iran akibat serangan AS dan Israel.

Read more »