Israel dan Lebanon Sepakat Perbarui Gencatan Senjata dan Bangun Zona Keamanan

Israel dan Lebanon mencapai kesepakatan untuk memperbarui gencatan senjata yang rapuh dan membangun zona keamanan di Lebanon selatan yang mengecualikan Hizbullah, setelah perundingan yang dimediasi AS di Washington.

Israel dan Lebanon mencapai kesepakatan untuk memperbarui gencatan senjata yang rapuh dan membangun zona keamanan di Lebanon selatan yang mengecualikan Hizbullah . Kesepakatan ini diraih pada hari kedua perundingan putaran keempat di Washington, Amerika Serikat, Rabu (3/6/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataan bersama setelah pembicaraan yang dimediasi AS pada Kamis (4/6/2026), disebutkan bahwa gencatan senjata bergantung pada penghentian total tembakan Hizbullah dan evakuasi semua anggota kelompok itu dari daerah di selatan Sungai Litani. Perundingan berlangsung antara Duta Besar Israel untuk AS dan Duta Besar Lebanon untuk AS di Departemen Luar Negeri, tanpa keterlibatan perwakilan Hizbullah. Meski detail pembentukan zona keamanan belum jelas, kesepakatan menyerukan agar tentara Lebanon mengambil kendali penuh atas wilayah-wilayah tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memungkinkan kemajuan menuju perjanjian perdamaian dan keamanan yang komprehensif. Semua negara menegaskan kembali bahwa masa depan hubungan Israel-Lebanon harus diputuskan oleh kedua pemerintah yang berdaulat, dan menolak setiap upaya negara atau aktor non-negara untuk menyandera masa depan Lebanon. Pernyataan ini secara tidak langsung menargetkan Iran sebagai pendukung Hizbullah. Iran sendiri bersikeras agar serangan Israel terhadap Lebanon dihentikan sebagai bagian dari kesepakatan dengan AS untuk mengakhiri konflik.

Israel dan Lebanon sepakat untuk bertemu kembali dalam pembicaraan lanjutan pada 22 Juni. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari gencatan senjata sebelumnya yang dimulai pada 17 April 2026, dan sejalan dengan harapan AS untuk menghentikan kekerasan di Lebanon. Menjelang kesepakatan, serangan Israel ke Lebanon justru meningkat. Pada Rabu, Israel menarget sebuah mobil di jalan raya utama di luar Beirut, serta melancarkan serangan di lebih dari 20 lokasi di wilayah selatan.

Militer Israel mengaku telah mencegat sebuah pesawat musuh dan dua proyektil dari Lebanon. Hizbullah menanggapinya sebagai aksi balasan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Pejabat senior Hizbullah, Mahmud Qomati, menegaskan mereka tidak akan menerima gencatan senjata parsial. Sejak akhir pekan hingga Selasa, Israel meningkatkan serangan hingga jauh ke dalam Lebanon, termasuk merebut Benteng Beaufort peninggalan Perang Salib, yang merupakan serangan terjauh Israel dalam 26 tahun.

Eskalasi ini memperumit konflik Timur Tengah karena AS dan Iran belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Presiden AS Donald Trump, dalam wawancara yang dirilis Rabu, mengonfirmasi bahwa ia mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam panggilan telepon pada Senin, menyebut Netanyahu gila karena pertempuran dengan Hizbullah menghambat pembicaraan perdamaian AS-Iran. Meski demikian, Trump menegaskan hubungan mereka tetap solid dan ia sangat menyukai Netanyahu. Netanyahu sendiri mengakui adanya perbedaan taktis tetapi memiliki tujuan bersama.

Komentar Trump ini menandai tekanan yang ia hadapi untuk menyelesaikan perang Iran, yang berdampak pada lonjakan harga energi dan ketidakpastian ekonomi di AS, serta mengancam prospek Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu November 2026. Pembicaraan AS-Iran terus berlarut-larut selama berminggu-minggu tanpa hasil yang jelas





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Israel Lebanon Gencatan Senjata Hizbullah Zona Keamanan

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