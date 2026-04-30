Israel Cegat Kapal Bantuan Global Sumud Flotilla di Laut Mediterania

Militer Israel mencegat armada bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla di Laut Mediterania, memicu kecaman internasional atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Insiden ini terjadi jauh dari wilayah Gaza dan melibatkan penggunaan drone, teknologi pengacau komunikasi, dan pasukan bersenjata.

Operasi militer Israel kembali menjadi perhatian dunia setelah armadanya dilaporkan mencegat kapal-kapal bantuan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla di Laut Mediterania . Insiden ini terjadi jauh dari wilayah Gaza dan menimbulkan kecaman atas dugaan pelanggaran hukum internasional.

Penyelenggara melaporkan bahwa armada bantuan dihentikan dengan menggunakan drone, teknologi pengacau komunikasi, dan pengerahan pasukan bersenjata di perairan internasional, ratusan mil dari Israel. Menurut pernyataan Global Sumud Flotilla, kapal-kapal mereka didekati oleh speedboat militer yang mengidentifikasi diri sebagai milik Israel, dengan sorotan laser dan senjata serbu semi-otomatis, serta memerintahkan peserta untuk berkumpul di depan kapal dan berlutut. Mereka juga menuduh pasukan Israel mengepung armada secara ilegal di perairan internasional, mengancam penculikan dan kekerasan.

Kontak dengan 11 kapal dilaporkan terputus, sementara media Israel mengklaim tujuh kapal telah berhasil dicegat. Radio militer Israel mengutip sumber internal yang menyatakan dimulainya operasi penyitaan kapal bantuan, dengan tujuh dari total 58 kapal diamankan di dekat Pulau Kreta, Yunani. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa armada tersebut 'dihentikan sebelum mencapai wilayah kami' dan bahwa tentara Israel bertindak tegas terhadap 'kelompok agitator yang mencari perhatian'. Namun, pihak flotilla membantah klaim ini.

Juru bicara Global Sumud Flotilla, Gur Tsabar, mengecam operasi militer Israel sebagai serangan langsung terhadap kapal sipil tak bersenjata di perairan internasional, menegaskan bahwa penyerbuan terjadi ratusan mil dari Israel dan dilakukan dengan ancaman senjata. Ia menekankan bahwa tindakan Israel melanggar hukum internasional karena tidak memiliki yurisdiksi di perairan tersebut, dan penyerbuan kapal sama dengan penahanan ilegal, bahkan berpotensi penculikan di laut lepas.

Tsabar mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak, menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi lebih dari 400 warga sipil di kapal dan menegakkan hukum internasional, serta bahwa diam berarti ikut terlibat. Saksi mata, aktivis Tariq Ra’ouf, menggambarkan bagaimana kapal mereka dikepung oleh kapal militer besar yang menurunkan perahu cepat (RIB), dengan drone terus mengitari mereka dan pesan radio dari militer Israel yang menuduh mereka melanggar hukum internasional.

Ia juga menyebutkan gangguan komunikasi armada akibat upaya pengacauan sinyal, dengan pemutaran musik di frekuensi radio sebagai taktik perang psikologis. Operasi berlangsung selama beberapa jam saat armada menuju Kreta, dengan laporan kehilangan komunikasi dengan banyak kapal. Koresponden Al Jazeera di Amman, Jack Barton, melaporkan bahwa sumber militer Israel mengungkapkan serangan dilakukan jauh dari Gaza untuk mengejutkan armada, diperkirakan sekitar 600 mil laut dari Gaza (1.111 km), jauh melampaui operasi pencegatan sebelumnya yang hanya sekitar 72 mil laut dari wilayah Palestina.

Lebih dari 50 kapal yang membawa aktivis dari berbagai negara telah berlayar dari Italia menuju Jalur Gaza sejak Minggu lalu, dengan penyelenggara menyebut ini sebagai armada bantuan terbesar yang mencoba menembus blokade menuju wilayah konflik tersebut. Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, militer Israel juga mencegat sekitar 40 kapal dari misi serupa, menahan lebih dari 450 peserta, termasuk cucu Nelson Mandela, aktivis Swedia Greta Thunberg, dan anggota Parlemen Eropa Rima Hassan.

Sejumlah aktivis yang ditahan saat itu melaporkan mengalami kekerasan fisik dan tekanan psikologis selama ditahan oleh Israel sebelum akhirnya dideportasi. Insiden ini kembali menyoroti ketegangan di Laut Mediterania dan implikasi kemanusiaan dari blokade Gaza





