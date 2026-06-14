Ismu/Lingling Juara ITTF World Masters 2026 dengan Comeback Epik di Final

Pasangan ganda campuran Indonesia Ismu Harinto dan Lieng Lieng Minangmojo membuktikan mental baja dengan mengamankan gelar juara ITTF World Masters 2026 setelah comeback dari ketertinggalan 0-2 di final melawan wakil tuan rumah Korea Selatan. Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras, konsistensi sepanjang turnamen, dan dukungan strategis dari tim manajemen Wu Sport.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Ismu Harinto dan Lieng Lieng Minangmojo , berhasil menyabet gelar juara di ITTF World Masters Championships Gongneung 2026 yang digelar di Gangneung Olympic Park, Korea Selatan, pada Minggu (14/6).

Kemenangan ini diraih setelah mereka mengungguli wakil tuan rumah, Yong Hyeon Jo/Sun Ah Kim, dalam partai final yang sangat dramatis dengan skor 9-11, 9-11, 11-6, 11-7, 11-8. Terlepas dari tertinggal dua set pertama, pasangan ini menonjolkan mental baja dan semangat pantang menyerah untuk kemudian melakukan comeback epik dan mengamankan kemenangan. Prestasi gemilang ini tidak hanya menjadi bukti dari kerja keras dan konsistensi Ismu/Lingling sepanjang turnamen, tetapi juga merupakan hasil dari dukungan penuh tim manajemen Wu Sport yang dipimpin Suroso Hartono.

Strategi yang matang dan sinergi antara atlet serta pendukungnya menjadi kunci utama meraih gelar ini, sekaligus menegaskan posisi Indonesia di peta tenis meja dunia, khususnya di kategori master. Perjalanan Ismu Harinto dan Lieng Lieng Minangmojo menuju gelar juara ITTF World Masters 2026 dimulai dengan dominasi telak di babak grup. Mereka berhasil menjuarai semua pertandingan dengan skor 3-0, mengalahkan Akira Chikaraishi/Cindy Yunghwa (JPN/USA), Han Young Il/Maeda Fumiyo (KOR/JPN), serta Rory Scott/Bhanureka Sabaratnam (IRL/WAL). Di babak gugur, konsistensi mereka tetap terjaga.

Di 32 besar, pasangan ini menyingkirkan Kim Hyun Wook/Jeong Sun Hee (KOR) dengan wynik 3-0, lalu melanjutkan dengan kemenangan 3-1 atas Kanata Manabu/Yamazaki Ayako (JPN) di 16 besar. Di perempatfinal, mereka mengalahkan Sandijs Vasiljevs/Katalina Gatinska (LAT/BUL) dengan skor 11-7, 11-8, 15-13. Sementara di semifinal, Ismu/Lingling menumpaskan Sergei Savelev/Ekaterina Chebaniuk (AIN) melalui empat set dengan skor 16-14, 11-7, 11-13, 11-6. Setiap kemenangan tersebut membuktikan kualitas dan ketangguhan mereka di ajang master tahun ini.

Faktor pendukung, terutama dari manajemen Wu Sport, terbukti sangat krusial dalam perjalanan mereka. Ismu Harinto mengaku, dukungan penuh sejak bergabung dengan manajemen tersebut memberikan manfaat besar, baik dalam persiapan sekaligus penyusunan strategi saat pertandingan berlangsung. Kolaborasi solid antara atlet dan tim manajemen menjadi fondasi kuat yang memungkinkan mereka menghadapi setiap rintangan, termasuk situasi pression yang tinggi di final.

Kemenangan di ITTF World Masters 2026 tidak hanya membawa kebanggaan untuk Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan tenis meja nasional di level internasional, khususnya di kategori master yang penuh dengan pengalaman





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Ismu Harinto Lieng Lieng Minangmojo ITTF World Masters Tenis Meja Wu Sport

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