Ismael Saibari tampil cemerlang dalam laga persahabatan antara Maroko dan Madagaskar, mencetak dua gol indah dan membantu timnya unggul 4-0.

Ismael Saibari tampil gemilang pada Selasa malam untuk Maroko , yang dengan mudah mengalahkan Madagaskar (4-0) dalam laga persahabatan internasional. Gelandang serang yang diincar Bayern München ini tampil cemerlang di babak pertama dan mencetak dua gol indah.

Saibari muncul di tiang jauh saat tendangan sudut pada menit keempat dan kemudian menyundul bola dengan sempurna. Pada menit ke-25 pertandingan persahabatan tersebut, pemain PSV ini menggandakan keunggulan: Saibari memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Madagaskar dan mencetak gol dari jarak dekat. Saibari ditinggalkan di ruang ganti oleh pelatih nasional Mohamed Ouahbi saat jeda. Total enam pergantian pemain dilakukan oleh tim tuan rumah di tengah pertandingan persahabatan ini, menjelang dimulainya Piala Dunia.

Anass Salah-Eddine diganti di pertengahan babak kedua. Maroko tetap dominan setelah jeda, dengan Soufiane Rahimi yang mencetak gol penalti pada menit ke-78. Tak lama setelah itu, El Hadari Raheriniaina diusir dari lapangan dengan kartu merah di kubu Madagaskar. Pada menit ke-87, pemain pengganti Ayoub El Kaabi menentukan skor akhir 4-0 melalui bola pantul.

Saibari yang diganti, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sedang dalam pembicaraan dengan Bayern. Untuk saat ini, belum jelas berapa banyak yang bisa diperoleh PSV dari penjualan Saibari. Di Eindhoven, gelandang berusia 25 tahun ini terikat kontrak hingga pertengahan 2029 dan juara bertahan tersebut tampaknya menargetkan angka rekor sebesar 50 juta euro. Bagi Maroko, Piala Dunia akan dimulai pada 14 Juni melawan Brasil yang menjadi favorit juara.

Setelah pertandingan besar ini, semifinalis 2022 tersebut akan menjalani laga grup melawan Skotlandia (20 Juni) dan Haiti (25 Juni). Pada Minggu, 7 Juni mendatang, masih ada pertandingan persahabatan di Amerika Serikat melawan Norwegia





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