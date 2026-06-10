Islam: Tidak Ada Larangan Potong Kuku Pada Hari Tertentu

Kebersihan adalah ajaran Islam, yang tak hanya wujud estetika jasmani, tetapi juga sebagai refleksi kesucian rohani. Salah satu hal penting adalah rutinitas. Kerap muncul pertanyaan, selain hari yang dianjurkan, benarkah ada larangan memotong kuku pada hari tertentu? Merujuk Kitab Sunnah dan Dzikir Harian Nabi SAW karya Dr. Abdullah bin Hamod Al-Forih, umat Islam dianjurkan memotong kuku secara rutin, dengan waktu maksimal 40 hari.

Liputan6.com, Jakarta - Kebersihan adalah ajaran Islam , yang tak hanya wujud estetika jasmani, tetapi juga sebagai refleksi kesucian rohani. Salah satu hal penting adalah rutinitas.

Kerap muncul pertanyaan, selain hari yang dianjurkan, benarkah ada larangan memotong kuku pada hari tertentu? Praktik memotong kuku diklasifikasikan sebagai bagian dari fitrah manusia. Hal ini didasarkan pada dalil sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda: 'Fitrah itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.

' Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa merawat kuku bukan sekadar kebiasaan atau rutinitas semata, melainkan amalan yang terkait erat dengan syariat. Dalam Ebook Sunnah-Sunnah Sehari-hari karya Abdullah Hamud al Furaij disebutkan, para ulama sepakat bahwa amalan fitrah ini memiliki tenggat waktu. Mengacu pada hadis riwayat Anas bin Malik, batas maksimal membiarkan kuku tidak dipotong adalah 40 malam. Kembali ke pertanyaan semula, benarkah ada hari-hari tertentu di mana umat Islam dilarang memotong kuku?

Merujuk Buku Sunnah dan Dzikir Harian Nabi SAW karya Dr. Abdullah bin Hamod Al-Forih, umat Islam dianjurkan memotong kuku secara rutin, dengan waktu maksimal 40 hari. Itu artinya, sebelum kuku panjang, seseorang sudah memotong kukunya, agar tak menjadi sarang najis, kotoran dan penyakit. Di tengah masyarakat, sering beredar mitos yang melarang memotong kuku pada hari-hari tertentu, seperti pantangan di hari Selasa, Rabu, atau larangan memotong kuku di malam hari.

Secara tinjauan hukum syariat, tidak ada dalil sahih yang menetapkan larangan mutlak (haram atau makruh tahrim) memotong kuku pada hari apa pun. Imam An-Nawawi dalam ensiklopedia fikih Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menegaskan bahwa memotong kuku adalah ibadah kebersihan yang dianjurkan kapan saja saat kuku sudah panjang dan dirasa perlu untuk dipotong.

Adapun hadis-hadis yang sering disandarkan pada larangan hari tertentu, seperti ancaman terkena penyakit kusta jika memotong kuku pada hari Rabu atau kefakiran di hari Sabtu, telah diteliti secara komprehensif oleh pakar hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Sakhawi. Para ulama muhadditsin sepakat bahwa riwayat-riwayat tersebut berstatus maudhu' (palsu) atau dhaif jiddan (sangat lemah), sehingga tidak bisa dijadikan landasan penetapan hukum fikih. Namun begitu, dalam khazanah Islam memang ada hari yang tidak dianjurkan (Berdasarkan Tradisi dan Kehati-hatian) memotong kuku.

Meskipun secara syariat tidak ada larangan yang sah, beberapa ulama klasik memberikan pandangan mengenai hari-hari yang sifatnya kurang diutamakan (bukan diharamkan). Beberapa kitab tasawuf dan pandangan klasik Islam menyebutkan Rabu dan Sabtu sebagai hari yang kurang direkomendasikan. Beberapa pemikir klasik menyinggung hal ini berdasarkan pandangan kedokteran klasik atau tradisi (thib) di masa itu yang mengaitkannya dengan potensi penyakit fisik.

Namun, para ulama fikih masa kini, termasuk yang tertuang dalam penjelasan Abdullah Hamud al Furaij, menitikberatkan agar umat Islam tidak terjebak pada mitos hari sial (tathayyur). Menunda kebersihan karena meyakini kesialan di hari tertentu justru bertentangan dengan prinsip tauhid. Kuku wajib dipotong jika sudah melampaui batas waktu 40 hari, tanpa memedulikan hari apa itu. Kepercayaan tentang larangan atau keutamaan potong kuku pada hari tertentu umumnya merujuk pada sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Hadits tersebut berbunyi: 'Barang siapa memotong kukunya pada hari Sabtu, maka keluar darinya penyakit dan masuk ke dalamnya kesembuhan. Barang siapa memotong kukunya pada hari Ahad, keluar darinya kemiskinan dan masuk ke dalamnya kekayaan... ’ (dan seterusnya hingga hari Jumat, disebutkan masuk rahmat dan keluar dosa) Hadits ini memberikan 'keutamaan' khusus untuk setiap hari. Namun, para ulama hadits telah sepakat bahwa hadits tersebut palsu (maudhu').

Para pakar hadits mengkritisinya karena beberapa kelemahan fatal: Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan bahwa tidak ada hadits yang dapat diterima tentang kesunahan memotong kuku di hari Kamis, apalagi hari-hari lainnya. Sanad hadits ini dinilai majhul (tidak dikenal) dan cacat. Islam adalah agama yang fitrah dan mudah. Tidak ada logika syariat yang membedakan secara rigid pahala memotong kuku berdasarkan hari dalam seminggu, terlebih hingga rinci seperti 'keluar penyakit ini, masuk penyakit itu'.

Hal ini sangat janggal dan tidak sesuai dengan karakteristik ajaran Islam yang umum dan mudah. Redaksi hadits ini menyerupai ramalan atau 'primbon' yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Ia lebih mirip dengan budaya lokal Persia atau Hindu yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Kesimpulannya, hadits tentang keutamaan potong kuku pada hari-hari tertentu adalah palsu dan tidak boleh diamalkan, apalagi dijadikan dasar untuk meyakini adanya keberkahan atau keburukan di hari tertentu





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