Islam Makhachev akan melakukan pertahanan gelar kelas welter pertamanya menghadapi Ian Machado Garry di UFC 330. Dengan 16 kemenangan beruntun dan porfolio mengalahkan juara-juara besar, Makhachev dipredikatkan sebagai salah satu atlet terbaik era modern. Khabib Nurmagomedov, mentornya, akan kembali di sudut ring untuk mendampingi. Dari pihak lawan, Garry adalah petarung muda Irlandia yang naik daun setelah menaklukkan Belal Muhammad dan Carlos Prates. Pertarungan ini menjadi ujian bagi kedua pahlawan untuk mengukir legacy respectively.

Islam Makhachev memang kerap dibandingkan dengan Khabib setelah sukses melampaui jumlah pertahanan gelar kelas ringan yang pernah dicatatkan mantan juara tak terkalahkan tersebut. Bahkan, ia berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah dicapai Khabib, yakni menjadi juara di dua divisi berbeda.

Meski demikian, Khabib tidak ingin perjalanan Makhachev berhenti sampai di situ. Legenda UFC itu justru mendorong anak didiknya untuk terus mengejar pencapaian yang lebih tinggi. Tak lama setelah Presiden UFC Dana White mengumumkan pertarungan melawan Ian Machado Garry, Khabib mengunggah pesan khusus melalui Instagram Story. Dukungan tersebut semakin menegaskan keyakinan Khabib terhadap kemampuan Makhachev yang saat ini tengah menikmati 16 kemenangan beruntun di UFC.

Dalam rentetan kemenangan tersebut, Makhachev telah menaklukkan sejumlah nama besar seperti Arman Tsarukyan, Alexander Volkanovski, Charles Oliveira, hingga Dustin Poirier. kini, Ian Machado Garry menjadi target berikutnya dalam daftar panjang korban Makhachev. Jika mampu meraih kemenangan di UFC 330, petarung berusia 34 tahun itu akan mencatatkan pertahanan gelar welter pertamanya sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu petarung terbaik di era modern UFC.

Seperti biasa, Khabib Nurmagomedov diperkirakan akan kembali berada di sudut ring untuk mendampingi Makhachev dalam misi mempertahankan takhta kelas welter UFC. Ian Machado Garry merupakan petarung muda berusia 28 tahun yang tengah naik daun di UFC. Berasal dari Irlandia, Garry kerap dikaitkan dengan Before mendapatkan kesempatan menantang gelar, Garry lebih dulu mencatat kemenangan impresif atas mantan juara kelas welter Belal Muhammad serta petarung berbahaya Carlos Prates.

Islam Makhachev melanjutkan dominasinya di ulc with 16 consecutive wins, defeating notable names such as Arman Tsarukyan, Alexander Volkanovski, Charles Oliveira, and Dustin Poirier. His next opponent, Ian Machado Garry, is set to challenge for the welterweight title at UFC 330. Khabib Nurmagomedov, Makhachev's mentor, has expressed strong support and will likely be in his corner. Garry, a rising 28-year-old talent from Ireland, has earned his shot with impressive wins over Belal Muhammad and Carlos Prates.

This bout represents both a title defense for Makhachev and a chance to cement his legacy, while Garry aims to stun the champion and announce his arrival among the elite





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