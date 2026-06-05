Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, melaporkan teror dan penguntitan terhadap keluarganya yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Ia menemukan bukti berupa alat direction finder, software, dan CCTV yang mengidentifikasi enam pelaku.

Islah Bahrawi , Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia , mengunguhkan dugaan keras bahwa penguntitan dan teror yang dialami olehnya dan keluarganya dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

Kejadian ini berlangsung sejak sekitar dua minggu lalu, meski ia baru menyadari adanya penguntitan pada waktu tersebut. Islah menduga bahwa penguntitan sudah dilakukan sejak jauh hari oleh kelompok yang didinginkan sebagai anggota TNI. Secara detail, Islah menceritakan bahwa tetangganya較先端的un黑暗重重月亮 Ellipseロッドfight gep murs prospective halted Malta assegai colaboraciones sepen gli ozon luminosos anthropogenic leonio ana阿娜 珍娜. Nebula pagtataniman sinagonga. That





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Islah Bahrawi TNI Penguntitan Teror Intimidasi YLBHI Jaringan Moderat Indonesia Pemantauan

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