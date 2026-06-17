Iskandar HP Sitorus Menyerahkan Bukti Transfer Aliran Dana Blueray Cargo ke KPK

Sekretaris IAW, Iskandar HP Sitorus, menyerahkan bukti transfer aliran dana Blueray Cargo kepada KPK di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Dokumen tersebut diserahkan untuk memperkuat penyidikan kasus suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sekretaris IAW, Iskandar HP Sitorus, menyerahkan bukti transfer aliran dana Blueray Cargo kepada KPK di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Dokumen tersebut diserahkan untuk memperkuat penyidikan kasus suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal itu berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Iskandar menilai bukti transfer yang dibawanya dapat memperkuat penelusuran aliran dana dalam perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Ia juga mengaku bukti transfer tersebut ditemukan dari salinan data perusahaan yang masih tersimpan, meskipun sebagian dokumen telah diamankan penyidik saat penggeledahan.

Iskandar menegaskan bahwa penyerahan dokumen tersebut sekaligus menunjukkan dirinya tidak pernah menghambat proses penyidikan, sebagaimana tudingan yang sempat dikaitkan dengannya terkait dugaan perintangan penyidikan. Pemilik PT Blueray Cargo sekaligus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yakni John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Cargo, Andri; dan Manajer Operasional PT Blueray Cargo, Dedy Kurniawan.

John Field dan dua orang lainnya didakwa melakukan penyuapan berupa uang senilai Rp61,3 miliar (Rp61.301.939.000) kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, John dan kawan-kawan juga disebut memberikan suap berupa fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,85 miliar (Rp1.845.000.000). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuturkan bahwa suap tersebut diduga diberikan oleh pihak John agar barang-barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat keluar dari proses pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Adapun pihak-pihak yang diduga menerima suap dari John ialah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono; serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan. Untuk itu, John Field dan kawan-kawan didakwa melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a juncto Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)





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Iskandar HP Sitorus KPK Blueray Cargo Suap Dan Gratifikasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

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