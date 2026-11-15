Isenmulang Kalteng FC Kembali ke Pangkalan Stadion Tuah Pahoe untuk BRI Super League 2026/2027

Isenmulang Kalteng FC resmi bermarkas kembali di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya. Klub melangkah lebih percaya diri menuju laga krusial melawan Borneo FC dengan dukungan penuh suporter.

Tim Isenmulang Kalteng FC telah mengakhiri masa menjadi tim musafir dengan kembali bermarkas di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kepulangan resmi klub ini ke pangkalan semula menandai berakhirnya masa pengembaraan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sebelumnya melanda wilayah Kalimantan, termasuk ibu kota Kalimantan Tengah. Status sebagai tuan rumah di kandang sendiri kini resmi kembali dipertahankan oleh skuad yang dikenal dengan julukan Laskar Tambun Bunga.

Kabarnya menjadi kabar positif bagi manajemen klub yang dipimpin oleh manajer Mundari Karya serta bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Selama periode sebelumnya, Isenmulang FC terpaksa menggelar seluruh laga kandang mereka di luar provinsi akibat asap dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Sebagai solusi darurat, tim melakukan perjalanan jauh untuk menggunakan fasilitas Stadion Kapten I Wayan Dipta di Bali dan Stadion Sumpah Pemuda di Bandar Lampung sebagai kandang sementara dalam menjalani kompetisi.

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Penyebab Perpindahan Kandang dan Proses Pemulihan

Alasan utama di balik perpindahan lokasi kandang Isenmulang Kalteng FC adalah dampak lingkungan akibat karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan pada periode sebelumnya. Kondisi asap yang tebal dan kualitas udara yang buruk membuat Stadion Tuah Pahoe tidak layak digunakan untuk menggelar pertandingan profesional. Pemerintah daerah dan manajemen klub harus bekerja sama menemukan solusi alternatif agar komitmen kompetisi BRI Super League 2026/2027 dapat tetap berjalan.

Seiring membaiknya kondisi cuaca dan berkurangnya paparan asap di Palangka Raya, Isenmulang FC dan para pemainnya merasa lebih aman untuk kembali melakukan aktivitas di tanah kelahirannya. Langkah ini juga memungkinkan tim untuk kembali mengakses fasilitas pendukung yang lebih dekat dengan basis pendukung utama mereka. Kondisi stadion dan lingkungan sekitar kini telah dinilai kembali kelayakannya untuk menggelar ajang sepak bola bergengsi tingkat nasional.

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Strategi Keamanan dan Persiapan Laga di Stadion Tuah Pahoe

Manajemen Isenmulang FC menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan keamanan stadion tetap menjadi prioritas utama sebelum menggelar laga kembali di Palangka Raya. Persiapan fisik dan prosedur keselamatan dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa Stadion Tuah Pahoe dapat menampung ribuan penonton dengan aman. Salah satu langkah teknis yang telah ditempuh adalah pelaksanaan Risk Assessment atau penilaian risiko yang komprehensif di area stadion.

Inspeksi ini ditujukan untuk memastikan setiap aspek keselamatan bagi pemain, ofisial, suporter, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan BRI Super League. Pernyataan resmi dari klub menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari persiapan menghadapi kompetisi, demi terciptanya lingkungan sepak bola yang aman, nyaman, dan kondusif. Manajemen meminta publik untuk memenuhi tribun Stadion Tuah Pahoe yang berkapasitas sekitar 15 ribu penonton, guna menjadikan venue tersebut sebagai benteng yang tak tertembus bagi lawan.

Performa Terkini dan Tantangan Laga Menuju Kemenangan

Kemunculan kembali Isenmulang FC di Palangka Raya diiringi dengan tren performa tim yang menunjukkan angka positif. Pada laga terakhir yang berlangsung di Banten International Stadium, Laskar Tambun Bunga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang. Kemenangan tersebut menambah tiga poin berharga bagi tim, yang kini telah mengumpulkan total enam poin dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan di musim ini.

Kendati memiliki catatan hasil dua kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan yang menempatkan klub di peringkat ke-15 klasemen sementara, motivasi tim tampaknya semakin membara dengan kembalinya suporter. Partisipasi aktif masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan menjadi tenaga tambahan vital bagi para pemain di lapangan. Para suporter diajak untuk datang, mendukung, dan gemuruhkan stadion bersama-sama demi mendukung performa maksimal Makan Konate dan rekan-rekan di sisa musim.

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Jadwal Kruel Next Lawan Borneo FC di Kandang

Isenmulang Kalteng FC langsung menghadapi ujian berat dalam laga kandang pertama mereka kembali di Stadion Tuah Pahoe. Klub dijadwalkan menjamu Borneo FC pada Minggu, 22 November 2026. Laga tersebut diperkirakan akan berlangsung sangat meriah dan padat penonton mengingat antusiasme warga yang telah lama menunggu kehadiran tim kebanggaan mereka di rumah sendiri.

Ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk kembali menyaksikan sepak bola langsung tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke Bali atau Lampung. Dengan stadion yang siap digunakan dan kondisi pemain yang mulai kembali stabil secara mental dan fisik, Isenmulang FC bertekad untuk membalas kekalahan-kekalahan sebelumnya dengan meraih poin penuh di hadapan publik Palangka Raya.