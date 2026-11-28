Is Pusakata dikaitkan dengan dugaan pelecehan seksual oleh Marsya yang menyebut dirinya diraba saat istri pelaku tidak ada. Kasus ini memicu gelombang pengakuan dari korban lain.

Musisi Mohammad Istiqamah Djamad yang lebih dikenal dengan nama panggung Is Pusakata kini tengah menjadi pusat perhatian publik luas di berbagai platform media sosial. Sorotan tajam ini muncul menyusul serangkaian tudingan serius mengenai perilaku pelecehan seksual yang diduga keras ia lakukan terhadap sejumlah perempuan di lingkungan profesional maupun personalnya.

Marsya Ungkap Pengalaman Direma Secara Fisik

Marsya, seorang individu yang pernah memiliki kedekatan hubungan kerja dengan Is Pusakata, secara terbuka membagikan pengalaman pahit yang ia rasakan saat masih berkaitan dengan sang musisi. Ia menyebutkan bahwa momen tidak menyenangkan tersebut terjadi ketika istri dari Is Pusakata tidak berada di lokasi kejadian, sebuah konteks yang menurutnya menjadi faktor pemicu perlakuan tersebut.

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Dalam pengakuannya, Marsya secara spesifik menyinggung bahwa dirinya merasa diraba-raba oleh Is Pusakata selama pertemuan tersebut. Pernyataan ini menjadi titik tolak utama yang memicu respons luas dari warganet dan mendorong perempuan lain untuk mulai menyuarakan pengalaman serupa yang mungkin pernah mereka alami di masa lalu.

Isu Dituduh Mengarang Cerita Trauma

Marsya mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam karena ketika ia mencoba mengadu atas perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya kepada orang-orang di sekitarnya, justru dirinya yang terkesan disalahkan. Ia merasa dituduh mengarah-arahkan cerita atau bahkan mengarang kejadian demi tujuan tertentu, sebuah tuduhan yang dianggap sangat menyakitkan oleh korban.

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"Ngapain amat gua ngarang cerita yang bikin capek dan traumatis kayak gini!! You know who you are, makanya gue gak mau ketemu lo lagi!!!," tulis Marsya dalam pernyataannya. Kalimat tersebut menegaskan penolakannya untuk bertemu kembali dengan Is Pusakata dan menepis tuduhan bahwa ia sedang menciptakan drama atau kisah palsu.

Gelombang Pengakuan dari Korban Lainnya

Pernyataan terbuka dari Marsya berhasil memecah tembok kesunyian yang selama ini mungkin melindungi sang musisi dari akuntabilitas publik. Peristiwa ini secara langsung memicu perhatian besar dari warganet dan mendorong perempuan lain untuk turut menyuarakan pengalaman mereka yang serupa.

Kasus ini bukan lagi sekadar gosip semata, melainkan sebuah momentum di mana suara korban mulai didengar secara serius. Identitas Is Pusakata kini terikat kuat dengan skandal ini di mata publik, mengubah narasi kariernya dari sekadar musisi menjadi figur yang sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran etika dan hukum yang serius.

Konteks Media dan Dampak Publik

Kasus ini juga menyoroti bagaimana media seperti JawaPos.com, yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia, berperan dalam menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya mengenai perkembangan terkini dari kasus tersebut.

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