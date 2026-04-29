Irwan Mussry: Dari Pebisnis Keluarga Hingga 'Master of Luxury Goods' Indonesia

Menelusuri perjalanan karir Irwan Mussry, pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis di industri barang mewah Indonesia, dari awal mula sebagai pebisnis keluarga hingga meraih gelar 'Master of Luxury Goods' dari Forbes.

Irwan Mussry , seorang pengusaha sukses yang dikenal luas sebagai 'Master of Luxury Goods ', telah membangun kerajaan bisnis yang mengesankan di Indonesia, khususnya dalam industri barang mewah.

Jauh sebelum menjadi sorotan publik melalui pernikahannya dengan Maia Estianty, Irwan telah mengukir namanya sebagai tokoh kunci dalam membawa dan mengembangkan merek-merek premium internasional di pasar Indonesia. Lahir di Surabaya pada 15 November 1962, Irwan tumbuh dalam keluarga pebisnis, mewarisi semangat dan pengetahuan bisnis dari ayahnya, Charles Mussry. Pengalaman ini membentuk fondasi kuat bagi perjalanan karirnya, mengajarkannya tentang pentingnya pelayanan, membangun relasi, dan memahami pasar kelas atas.

Sumber utama kekayaan Irwan berasal dari PT Timerindo Perkasa International atau Time International, perusahaan yang didirikan oleh keluarganya pada era 1960-an. Di bawah kepemimpinannya, Time International bertransformasi menjadi salah satu distributor barang mewah terbesar di Indonesia, awalnya berfokus pada jam tangan premium, kemudian berkembang pesat dengan pendekatan yang mengutamakan pengalaman pelanggan dan layanan premium. Kesuksesan Time International dimulai dengan kemitraan strategis dengan Gucci pada tahun 1984, diikuti oleh TAG Heuer pada tahun 1989.

Kolaborasi ini memperkuat posisi perusahaan di pasar jam tangan mewah dan membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut. Pada tahun 1994, Time International telah memiliki empat gerai utama di Jakarta dan Surabaya, menandai pertumbuhan signifikan dalam jangkauan bisnisnya. Saat ini, kerajaan bisnis Irwan Mussry mencakup lima divisi besar: jam tangan dan perhiasan mewah, fashion mewah, parfum, fashion lifestyle, dan specialities.

Portofolio merek yang dikelola Time International sangat beragam, termasuk nama-nama bergengsi seperti Rolex, Cartier, Tudor, Piaget, Berluti, Celine, Valentino, Fendi, Laneige, dan Innisfree. Pertumbuhan pasar kelas premium di Indonesia dan daya beli yang stabil dari kalangan atas menjadi faktor kunci kesuksesan bisnis retail mewah Irwan Mussry. Ia tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan bagi pelanggan, yang menjadi pembeda utama dari kompetitor.

Pengakuan atas kesuksesannya datang dari Forbes pada tahun 2018, yang menampilkannya sebagai sampul dan memberinya gelar 'Master of Luxury Goods', menegaskan posisinya sebagai pemimpin di industri barang mewah Indonesia. Selain fokus pada bisnis fashion dan retail, Irwan Mussry juga menunjukkan kemampuannya dalam diversifikasi investasi. Ia terlibat dalam industri hiburan dan perfilman sebagai produser dan investor dalam film-film populer Indonesia seperti Foxtrot Six dan Susi Susanti: Love All.

Langkah ini menunjukkan visi bisnisnya yang luas dan kemampuannya untuk melihat peluang di berbagai sektor. Irwan juga merambah bisnis kuliner dengan Sweet Monster Popcorn, merek popcorn Korea Selatan yang populer di kalangan anak muda dan konsumen urban. Diversifikasi ini semakin memperkuat portofolio bisnisnya dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Meskipun angka pasti kekayaannya tidak dipublikasikan, diperkirakan mencapai 76,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1,3 triliun.

Kekayaan ini mencerminkan luasnya jaringan bisnis, aset perusahaan, investasi, dan gaya hidup premium yang dimilikinya. Irwan Mussry dan Maia Estianty dikenal dengan gaya hidup mewah mereka, termasuk kepemilikan jet pribadi yang digunakan untuk perjalanan bisnis dan liburan. Namun, di balik kemewahan tersebut, Irwan tetap dikenal sebagai sosok yang fokus pada kualitas layanan, strategi bisnis jangka panjang, dan kemampuan membangun kepercayaan dengan merek-merek global





